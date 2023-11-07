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KKTC'de Son Bir Haftada 49 Trafik Kazası: 13 Yaralı, 2,845,065 TL Hasar

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KKTC'de Bir Haftada 49 Trafik Kazası: 13 Yaralı, 2,845,065 TL Hasar ve 257 Sürücüye Ceza
KKTC'de Son Bir Haftada 49 Trafik Kazası: 13 Yaralı, 2,845,065 TL Hasar

 

KKTC'de Bir Haftada 49 Trafik Kazası ve 257 Sürücüye Cezai İşlem: 13 Yaralı ve 2,845,065 TL Hasar

*Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), 30 Ekim ile 5 Kasım 2023 tarihleri arasındaki bir haftalık dönemi 49 trafik kazasıyla kapattı. Bu kazaların sonucunda 9 kişi yaralandı ve toplamda 40 araç hasar gördü. Yaralanma ile sonuçlanan kazalarda 13 kişi yaralandı.

Bu korkutucu kazaların nedenleri arasında süratli araç kullanmak (16), dikkatsiz sürüş yapmak (11), kavşakta durmamak (9), yakın takip (7) ve diğer faktörler (6) bulunmaktadır. Kazaların toplamda 2,845,065 TL'lik hasara yol açtığı tespit edildi. İlçelere göre kaza dağılımı şu şekildedir:

  • Lefkoşa: 8
  • Gazimağusa: 13
  • Girne: 18
  • Güzelyurt: 5
  • İskele: 5     

Aynı dönemde KKTC genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde ise toplam 11860 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda suç işlediği tespit edilen 2512 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Bu suçların dağılımı ise şu şekildedir:

  • Sürat: 642
  • Tehlikeli Sürüş: 22
  • Dikkatsiz Sürüş: 27
  • Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak: 154
  • Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak: 20
  • Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak: 99
  • Seyir Halindeyken Cep Telefonu Kullanmak: 257
  • Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak: 95
  • Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak: 92
  • Trafik Işıklarına Uymamak: 17
  • Muayenesiz Araç Kullanmak: 56
  • Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak: 63
  • Yolcu Taşıma "T" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak: 11
  • Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak: 2
  • Koruyucu Başlıksız Motosiklet Kullanmak: 9
  • 946 diğer trafik suçları

Toplam 257 araç trafikten men edildi. Bu sonuçlar, trafik güvenliği ve denetimlerin önemini bir kez daha vurgulamaktadır.

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