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KKTC'de Son Uyuşturucu Operasyonları: Üç Ayrı Olayda Toplam Beş Şüpheli Tutuklandı"

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KKTC'de Uyuşturucu Operasyonları: Beş Şüpheli Tutuklandı, Soruşturmalar Devam Ediyor
KKTC'de Son Uyuşturucu Operasyonları: Üç Ayrı Olayda Toplam Beş Şüpheli Tutuklandı"

Uyuşturucu Operasyonlarında Tutuklamalar Artıyor: KKTC'de Son Gelişmeler

  1. Lefkoşa'da Büyük Operasyon: 02.02.2024 tarihinde, saat 19:30'da, Metehan Kara Geçiş Kapısı'ndan KKTC'ye giriş yapan A.K.(E-26)'nin aracında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 250 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Bahse konu şahıs tutuklandı ve soruşturma devam ediyor.

  2. Girne'de Trafik Kontrolü: Aynı gün saat 09:00'da, Girne'de Ecevit Caddesi üzerinde trafik suçu işlediği gerekçesiyle durdurulan B.E.B.(E-18)'nin aracında yapılan aramada, yaklaşık 0.5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulundu. Şüpheli tutuklandı ve soruşturma sürüyor.

  3. Güzelyurt Operasyonu: Yine aynı gün saat 16:30'da, Güzelyurt'ta Manisa Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen operasyonda, N.O.İ.(E-19) yönetimindeki araçta bulunan A.M.I.B. (E-22), M.B.H.M.(E-23) ve A.F.H.O.(E-23) isimli şahısların yanında yaklaşık 100 miligram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı ve soruşturma devam ediyor.

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