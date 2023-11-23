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KKTC'de sorunlar artıyor... Kaçak Emlakçı sorunu

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Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, kaçak emlakçı sorununun arttığını, devletin büyük bir vergi kaybı yaşadığını belirtti.
KKTC'de sorunlar artıyor... Kaçak Emlakçı sorunu

Emlakçılar Derneği, meclis üst komitesinden geçen ve yasallaşması için genel kurula sevk edilen yeni ''Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı''nın, Emlakçılar Derneği’nin görüşüne başvurulmadan çıkarılması durumunda birçok sorunun yaşanacağı konusunda Girne'de geniş katılımlı bilgilendirme toplantısı yaptı.

Kıbrıs Emlakçılar Derneği’nin yaptığı toplantıya dernek üyeleri geniş katılım gösterdi.

Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri Yasa Tasarısı’nda yapılmak istenen değişikliklerin, emlakçılara, inşaatçılara, kamuya zarar verecek ve emlak almak isteyen yabancıları olumsuz etkileyecek niteliklere sahip olduğu konusunda uyarılarını yeniledi.

Yetkililerin sorunları görmezden geldiğini belirterek Sungur, Meclis’e oy birliğiyle giden Birlik Yasası ve Lisans Yasası’nın geçirilmesinin ise geciktirildiğini ileri sürdü.

Sungur, bu gecikme nedeniyle de kaçak emlakçı sorununun arttığını, devletin büyük bir vergi kaybı yaşadığını ifade ederek sorunun çözümü için hukuk çerçevesinde mücadelenin her platformda sürdüreceklerini söyleyerek yetkililerin yasadaki değişikliğin Emlakçılar Derneği Birliği’nin de görüşünden geçtiğini söyledi.

Kıbrıs Türk Emlakçılar Derneği Avukatları Hüsnü Tokatlıoğlu ve Özlem Bendaşan da emlakçıların Kayıt ve İşlemleri Yasa Tasarısı’nda yapılmak istenen değişiklikler ve bunların emlak, inşaat sektörü ve kamuda neden olacağı sorunlara ilişkin bilgilendirme yaptı.

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