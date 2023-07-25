KKTC'de su sıkıntısı! Suyu idareli kullanın!

KKTC Su işleri Dairesinden Duyuru
KKTC geneli elektrik kesintilerinden dolayı TC’den KKTC’ye Su Temin Projesi kapsamında ve yerel kaynaklardan su sağlanan bölgelerde su sıkıntısı yaşanmaktadır. Kesintilerin ne zaman son bulacağı bilinmemektedir. Elektrik sorunlarının giderileceği döneme kadar Halkımızın suyu bilinçli ve tasarruflu kullanmaları büyük önem arz ermektedir. Süreç içerisinde halkımıza gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.
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