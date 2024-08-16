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KKTC'de suikast önlendi.... Azmettirici İsim Tespit Edildi

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Girne’de Trafik Devriyeler Şubesi tarafından tesadüfen kontrol amaçlı durdurulan araçta, ülkemize bir iş adamını hedef alarak suikast düzenlemeyi planlayan tetikçi zanlıları M.Ö ve V.A, bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.
KKTC'de suikast önlendi.... Azmettirici İsim Tespit Edildi

Girne’de Trafik Devriyeler Şubesi tarafından tesadüfen kontrol amaçlı durdurulan araçta, ülkemize bir iş adamını hedef alarak suikast düzenlemeyi planlayan tetikçi zanlıları M.Ö ve V.A, bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, zanlılara 5 gün ek tutukluluk süresi verdi. 

Zanlıların telefonları detaylı incelemeye alındı ve silah balistik test için gönderildi. Suikast planının azmettiricisi olarak belirlenen kişi ise tespit edildi ve aranıyor.

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