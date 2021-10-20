  • BIST 1.431,480
  • Altın 533,58
  • Dolar 9,3150
  • Euro 10,8150
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAHaftalık Hava Tahmininde Yağmur Yok, Sis Var

KKTC'de tam bir kaos yaşanıyor! Akaryakıt krizi derinleşiyor...

» »
Benzinciler Birliği, akaryakıt dağıtım şirketleri K-Pet ve Al-Pet’in, dövizdeki fiyat değişiminin ardından zarara uğradıkları gerekçesiyle benzin istasyonlarına akaryakıt satışını sabah itibariyle durdurduğunu açıkladı.
KKTC'de tam bir kaos yaşanıyor! Akaryakıt krizi derinleşiyor...

Benzinciler Birliği, akaryakıt dağıtım şirketleri K-Pet ve Al-Pet’in, dövizdeki fiyat değişiminin ardından zarara uğradıkları gerekçesiyle benzin istasyonlarına akaryakıt satışını sabah itibariyle durdurduğunu açıkladı.

benzin-kuyrugu-3-huseyin-sayil.jpgBenzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal, TAK’a yaptığı açıklamada, akaryakıtta otomatik fiyatlandırma sistemi olduğunu, 15 günde bir döviz kuruna göre akaryakıt fiyatını güncelleyen bu sisteme göre 26 Ekim’de fiyatlarda bir değişim olacağını ancak dağıtım şirketlerinin bu tarihi beklemeden, litre başına ortalama 1 TL zarar ettikleri iddiasıyla dağıtımı durduğunu belirtti.

Benzin istasyonlarında yaşanan yoğunluğa da değinen Çağdal, şu anda benzin istasyonlarının mevcut yakıt stoklarını kullandıklarını kaydetti.

Çağdal, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan konuya ilişkin bir görüşme talebinde bulunduklarını ancak henüz bir yanıt almadıklarını söyledi.

benzin.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ombudsman Dizdarlı'dan KIB-TEK raporu20 Ekim 2021 Çarşamba 12:39
  • Şahin Çepik aranıyor!20 Ekim 2021 Çarşamba 12:38
  • Kriz üstüne kriz! TÜP Gaz satışı da duruyor!20 Ekim 2021 Çarşamba 12:38
  • İstasyonlara akın var! Araç kuyrukları oluştu! Bazı istasyonlar kapandı! Bazıları 50 TL veriyor!20 Ekim 2021 Çarşamba 12:34
  • KKTC'de Akaryakıt Krizi Baş Gösterdi! Tedarikçiler satışı durdurdu!20 Ekim 2021 Çarşamba 11:38
  • Fabrika deposundan un çaldı20 Ekim 2021 Çarşamba 11:16
  • Altınbaş ve K-Pet’in bugün benzin istasyonlarına benzin vermeyi durdurduğu açıklandı20 Ekim 2021 Çarşamba 11:08
  • Yüzlerce kişi Lefkoşa'da sokaklara döküldü! Faşizme karşı Omuz Omuza sloganları atılıyor20 Ekim 2021 Çarşamba 10:47
  • Sucuoğlu: Yukarıdan aşağıya karar alan değil, etkin katılımla aşağıdan yukarıya karar alan güçlü bir UBP20 Ekim 2021 Çarşamba 10:41
  • Baraka’da Nazım Şiirleri Okundu20 Ekim 2021 Çarşamba 10:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti