KKTC'de tedavi gören son korona virüs vakası da tedavi edildi

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi gören son korona virüs vakası da tedavi edildi.

80 yaşın üzerinde olan vakaya bugün yapılan test negatif çıktı. Hastanın yarın öğlen taburcu edileceği gelen bilgiler arasında.

KKTC'de ilk korona virüs vakası 9 Mart'ta bir Alman turistte saptanmıştı. Ülkede bugüne kadar 108 kişiye virüs teşhisi konuldu. 2'si Alman turist olmak üzere bazı yan rahatsızlıkları olan 4 hasta hayatını kaybetti. Bugün itibari ile KKTC’de korona virüs vakası taşıyan hasta yok.