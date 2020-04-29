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KKTC'de Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı 3  

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KKTC'de Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı 3  
KKTC'de Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı 3  

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, bugün yapılan test sayısının 1176 olduğunu 16 kişiye PCR testi ile ileri tetkik yapılacağını bugün aynı zamanda 2 kişinin tedavisini tamamlayarak taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, bugün Covid -19  testlerinin Güzelyurt Sağlık Merkezi ve Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi sağlık çalışanları,Lefkoşa Polis Genel Müdürlüğü, Güzelyurt Polis Merkezi polis mensupları,  Güzelyurt’ta bulunan marketler, Gönyeli Belediyesi çalışanları, Lefkoşa Petrol İstasyonları çalışanları, Kooperatif Zirai Levazım çalışanları, İntergaz çalışanları,Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Mağusa Devlet Hastanesi, Girne Akçiçek Hastanesi , Cengiz Topel Hastanesi Ateş ve Öksürük Polikliniklerine giden vakalara yapıldığını açıkladı.

Bakan Pilli'nin , 29 Nisan 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1176

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı:

(16 kişiye PCR testi ile ileri tetkik yapılacak)

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-2

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 11,010 

Toplam Vaka Sayısı- 108

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 101 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı-3  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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