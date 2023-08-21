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KKTC’de toplam (10) adet yangın ve (15) adet hususi servis olayı meydana geldi

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14-20 Ağustos 2023 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (10) adet yangın ve (15) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 328.350 TL’dir.
KKTC’de toplam (10) adet yangın ve (15) adet hususi servis olayı meydana geldi

14-20 Ağustos 2023 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (10) adet yangın ve (15) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 328.350 TL’dir.

Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri, kısa devre, bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından sönmeden atılan sigara izmariti, bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından yakma, baca içerisinde biriken yağların aşırı ısınması, şahsın teleskopik fortlift ile çalışma yaptığı esnada elektrik direği gergi teline çarpması, elektrik hattından düşen kıvılcımların kuru otları tutuşturası, toprağa dökülen korlardan çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu olarak yer almıştır. Hususi servis olayları ise, duvar arası sıkışan, ağaç üzerinde mahsur kalan kedilerin kurtarılması, evin çatı katında sıkışan güvercinin kurtarılması, konserve kutusu içerisinde sıkışan yılanın kurtarılması, şahsın yüzük parmağına sıkışan yüzüğün kesilerek çıkarılması, asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, özel görev, yol güvenliğinin sağlanması, yangın eğitimi ve hayatını kaybeden şahsın adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olarak yer almıştır.

 

YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

ADET

Girne

4

Gazimağusa

3

Lefkoşa

2

İskele

1

TOPLAM

10

YANGINLARIN MUHTEMEL SEBEPLERİ

ADET

Kısa Devre

3

Bilinmeyen Kişi veya Kişiler Tarafından Sönmeden Atılan Sigara İzmariti

2

Bilinmeyen Kişi veya Kişiler Tarafından Yakma

1

Baca İçerisinde Biriken Yağların Aşırı Isınması

1

Şahsın Teleskopik Fortlift İle Çalışma Yaptığı Esnada Elektrik Direği Gergi Teline Çarpması

 

1

Elektrik Hattından Düşen Kıvılcımların Kuru Otları Tutuşturası

1

TOPLAM

10

YANGIN ÇEŞİTLERİ

ADET

Kuru Ot ve Çöp                                  

5

Elektrik

3

Baca

1

İş Yeri

1

TOPLAM

10

HUSUSİ SERVİS OLAYLARI’NIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

ADET

Lefkoşa

5

Girne

3

Güzelyurt

3

Gazimağusa

2

Geçitkale

1

Gemikonağı

1

HUSUSİ SERVİS OLAYLARI’NIN ÇEŞİTLERİ

ADET

Can Kurtarma

7

Özel Görev

3

Hayatını Kaybeden Şahısların Adli Soruşturma Amaçlı Hastaneye Sevkinin Sağlanması

3

Yol Güvenliğinin Sağlanması

1

Yangın Eğitimi

1

TOPLAM

15

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