KKTC’de toplam (10) adet yangın ve (15) adet hususi servis olayı meydana geldi

14-20 Ağustos 2023 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (10) adet yangın ve (15) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 328.350 TL’dir.

Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri, kısa devre, bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından sönmeden atılan sigara izmariti, bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından yakma, baca içerisinde biriken yağların aşırı ısınması, şahsın teleskopik fortlift ile çalışma yaptığı esnada elektrik direği gergi teline çarpması, elektrik hattından düşen kıvılcımların kuru otları tutuşturası, toprağa dökülen korlardan çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu olarak yer almıştır. Hususi servis olayları ise, duvar arası sıkışan, ağaç üzerinde mahsur kalan kedilerin kurtarılması, evin çatı katında sıkışan güvercinin kurtarılması, konserve kutusu içerisinde sıkışan yılanın kurtarılması, şahsın yüzük parmağına sıkışan yüzüğün kesilerek çıkarılması, asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, özel görev, yol güvenliğinin sağlanması, yangın eğitimi ve hayatını kaybeden şahsın adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olarak yer almıştır.