KKTC'de Toplam vaka sayısı 95 oldu...bugünkü vaka yurtdışından gelen temaslı bir vatandaş

Sağlık Bakanı bugün 178 test yapıldığını, 1 YENİ POZİTİF VAKA tespit edildiğini açıkladı. Toplam vaka sayısı 95 oldu.

Sağlık Bakanı Ali Pilli bugün tespit edilen pozitif vakanın yurt dışından gelen temaslı bir kişi olduğunu açıkladı.

Bugüne kadar 3424 test yapıldığını belirten Bakan Pilli, toplam 95 vakadan 44’ünün taburcu olduğunu, 48 kişinin tedavisinin de sürdüğünü belirtti.

Bugün Kaybedilen hasta sayısı 0. Toplam 3

Bugün tespit edilen vaka yurtdışından gelen vakadır

Yerli vaka toplam 64 kişi tespit edildi.

36 kadın, 28 erkek hastamız var.

Hastaların yaşlarına göre dağılımı şöyle:

0-9 yaş arası: 3

10-19 yaş: 7

20-29 yaş: 7

30-39 yaş: 8

40-49 yaş: 8

50-59 yaş: 16

60-69 yaş: 7

70-79 yaş: 6

80-89 yaş: 2

Yerli en düşük hastamızın yaşı 7, en yaşlı hastanın yalı ise 78. Bir hamile hastamız var.

31 alman içerisinden 29’u taburcu edildi 2’si ise vefat etti.

Toplam yapılan test sayışımız 3424, toplam pozitif vaka sayımız 95, taburcu edilen toplam 44 kişi var.

Tedavisi devam eden 48 kişi var. Toplam kaybedilen hasta sayımız 3. Yoğun bakımda yatan hasta sayımızın 1 onun da durumu stabildir.