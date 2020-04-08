  • BIST 92.830
  • Altın 359,069
  • Dolar 6,7670
  • Euro 7,3608
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

KKTC'de Toplam vaka sayısı 95 oldu...bugünkü vaka yurtdışından gelen temaslı bir vatandaş

» »
KKTC'de Toplam vaka sayısı 95 oldu...bugünkü vaka yurtdışından gelen temaslı bir vatandaş
KKTC'de Toplam vaka sayısı 95 oldu...bugünkü vaka yurtdışından gelen temaslı bir vatandaş

Sağlık Bakanı bugün 178 test yapıldığını, 1 YENİ POZİTİF VAKA tespit edildiğini açıkladı. Toplam vaka sayısı 95 oldu.

Sağlık Bakanı Ali Pilli bugün tespit edilen pozitif vakanın yurt dışından gelen temaslı bir kişi olduğunu açıkladı.

Bugüne kadar 3424 test yapıldığını belirten Bakan Pilli, toplam 95 vakadan 44’ünün taburcu olduğunu, 48 kişinin tedavisinin de sürdüğünü belirtti.

Bugün Kaybedilen hasta sayısı 0. Toplam 3

Bugün tespit edilen vaka yurtdışından gelen vakadır

Yerli vaka toplam 64 kişi tespit edildi.

36 kadın, 28 erkek hastamız var.

Hastaların yaşlarına göre dağılımı şöyle:

0-9 yaş arası: 3

10-19 yaş: 7

20-29 yaş: 7

30-39 yaş: 8

40-49 yaş: 8

50-59 yaş: 16

60-69 yaş: 7

70-79 yaş: 6

80-89 yaş: 2

Yerli en düşük hastamızın yaşı 7, en yaşlı hastanın yalı ise 78. Bir hamile hastamız var.

31 alman içerisinden 29’u taburcu edildi 2’si ise vefat etti.

Toplam yapılan test sayışımız 3424, toplam pozitif vaka sayımız 95, taburcu edilen toplam 44 kişi var.

Tedavisi devam eden 48 kişi var. Toplam kaybedilen hasta sayımız 3. Yoğun bakımda yatan hasta sayımızın 1 onun da durumu stabildir.

 
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar:“2 gün sonra her şey bitecek diyemem. ama 10 nisan'dan sonra önümüzü inşallah daha rahat görebileceğiz’’08 Nisan 2020 Çarşamba 16:33
  • Alo 102 İhbar Hattı İle Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Whatsapp Hizmet Hattı Devrede08 Nisan 2020 Çarşamba 16:19
  • Akıncı’dan, Johnson’a “geçmiş olsun”08 Nisan 2020 Çarşamba 16:12
  • “Covid-19 Ruhsal Danışma Hattı” açıldı08 Nisan 2020 Çarşamba 15:44
  • Sağlık Bakanı Pilli, COVID-19’la ilgili uyulması gereken kurallara bir kez daha dikkat çekti08 Nisan 2020 Çarşamba 15:42
  • Merkezi Cezaevi’ndeki Tutuklu Ve Mahkumlar Maske Üretiyor08 Nisan 2020 Çarşamba 15:38
  • CTP Eğitim Çalışma Grubu’ndan eğitim kayıplarının giderilmesine yönelik 14 öneri08 Nisan 2020 Çarşamba 15:29
  • Tatar:‘Önce Yerli Üretim, Yerli Ürünü Tüketim, Yerli İstihdam’08 Nisan 2020 Çarşamba 15:21
  • Pilli, COVID-19’la ilgili uyulması gereken kurallara bir kez daha dikkat çekti08 Nisan 2020 Çarşamba 15:09
  • SOS08 Nisan 2020 Çarşamba 14:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti