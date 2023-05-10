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KKTC’de toplu taşımanın yeniden yapılandırılması konusunda işbirliği protokolü

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Düzce Belediyesi ve belediyeye bağlı Düzce Ulaşım A.Ş. arasında, KKTC’de toplu taşımanın yeniden yapılandırılması konusunda işbirliği protokolü imzalandı.
KKTC’de toplu taşımanın yeniden yapılandırılması konusunda işbirliği protokolü

Bakanlık açıklamasına göre,  “KKTC Toplu Ulaşım Projelerinin Yapılması” başlıklı protokole, Düzce Belediyesi’nde düzenlenen törenle Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve Düzce Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Günden imza koydu.

Protokole göre, KKTC’deki  kent içi ve ilçeler arası her türlü toplu taşıma sistemi incelenecek ve toplu taşıma yeniden yapılandırılacak.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, ülkenin ihtiyacı olan güvenli, modern, entegre ve sürdürülebilir bir toplu taşıma sistemi için uzun yıllardan beridir çalışmalar yürütüldüğünü, imzalanan protokol ile bir yıl içerisinde toplu taşıma ile ilgili bir “Toplu Taşıma Ana Planı”na sahip olunacağını söyledi.

Arıklı, Düzce Belediyesi’nin ve belediyenin kuruluşu olan Düzce Ulaşım A.Ş.’nin toplu taşıma konusunda belli bir bilgi birikimi ve tecrübesi olduğunu, bu konuda önemli yatırımlar yaptığını, kurulan teknik, idari yapılanma ve işletim sistemi ile Türkiye genelinde örnek teşkil ettiğini belirtti.

Arıklı, “Düzce Belediyesi ile Toplu Taşıma Ana Planı’nın hazırlanmasında idari ve teknik konularda işbirliğine gidiyoruz. Bir yıl içerisinde yeni toplu taşıma sistemi ile ilgili elimizde çok değerli bir çalışma olacak. Ülkemize ve halkımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

İmza töreninde Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın, Bakanlık Özel Kalem Müdürü Hande Güzoğlu ve Düzce Belediyesi Ulaşım Danışmanı İnşaat Yüksek Mühendisi Bekir Ilıcalı da hazır bulundu.

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