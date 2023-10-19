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KKTC'de Trafik Denetimlerinde 337 Sürücüye Yasal İşlem

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KKTC'de Geniş Çaplı Trafik Denetimlerinde 337 Sürücüye Yasal İşlem, 42 Araç Trafikten Men Edildi
KKTC'de Trafik Denetimlerinde 337 Sürücüye Yasal İşlem

KKTC'de Geniş Çaplı Trafik Denetimleri: 337 Sürücüye Yasal İşlem, 42 Araç Trafikten Men Edildi"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde, 18 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen polis tarafından yürütülen etkili trafik denetimleri sonucunda, bir dizi trafik suçu açıkça tespit edildi. Toplamda 1628 araç sürücüsü denetlendi ve çeşitli suçlardan 337 sürücüye yasal işlem başlatıldı. Ayrıca, 42 araç trafikten men edildi.

Bu denetimler sonucunda, 110 sürücü yasal hız sınırlarının üzerinde süratli araç kullanmak, 13 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1 sürücü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 43 sürücü trafikte cep telefonu kullanmak ve 27 sürücü emniyet kemeri takmamak suçlarından rapor edildi.

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