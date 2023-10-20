KKTC'de Trafik Denetimlerinde 344 Sürücüye İşlem Başlatıldı

KKTC'de Geniş Kapsamlı Trafik Denetimlerinde 344 Sürücüye İşlem ve Tutuklama
19 Ekim 2023 tarihinde, ülke genelinde gerçekleştirilen polis trafik denetimlerinde, toplam 1824 araç sürücüsü kontrol edildi. Bu denetimler sonucunda 163 sürücü hız sınırını aşarken, 9 sürücü alkollü içki etkisi altında araç kullandı, 28 sürücü cep telefonuyla seyir halindeyken yakalandı, ve 25 sürücü emniyet kemeri takmadan araç kullandı. Toplamda 344 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 sürücü tutuklandı ve 33 araç trafikten men edildi.
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