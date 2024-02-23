KKTC'de Trafik Denetimlerinde 526 Sürücüye Yasal İşlem: 24 Araç Trafikten Men Edildi

Ülke Genelinde Yapılan Trafik Denetimlerinde 526 Sürücüye Yasal İşlem Uygulandı

22 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilen trafik denetimleri kapsamında, ülke genelinde toplam 1,576 araç sürücüsü detaylı bir şekilde kontrol edildi. Denetimler sonucunda çeşitli trafik ihlalleri tespit edildi.

295 sürücü, yasal hız sınırını aşarak süratli araç kullanmak suçundan, 5 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak suçundan, 2 sürücü ise sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak suçundan rapor edildi. Ayrıca, 4 araç sigortasız kullanıldığı için, 50 araç sürüş esnasında cep telefonu kullanmak suçundan, 14 araç emniyet kemeri takmamak suçundan, 23 araç seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak suçundan ve 133 araç da diğer trafik suçlarından rapor edildi.

Toplamda 526 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 24 araç ise trafikten men edildi. Trafik denetimlerinin sıkı bir şekilde devam edeceği belirtilirken, sürücülerin trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu.