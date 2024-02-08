  • BIST 8946.37
  • Altın 1996.102
  • Dolar 30.6039
  • Euro 33.009
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAGazze’de kademeli ateşkes

KKTC'de Trafik Denetimlerinde Yoğun Rapor: 423 Sürücüye İşlem Başlatıldı

» »
KKTC'de Trafik Denetimlerinde 423 Sürücüye Ceza: 48 Araç Trafikten Men Edildi
KKTC'de Trafik Denetimlerinde Yoğun Rapor: 423 Sürücüye İşlem Başlatıldı

Yoğun Trafik Denetimleri Sonucunda Çeşitli Trafik İhlalleri Tespit Edildi

07.02.2024 tarihinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde gerçekleştirilen polis trafik denetimlerinde, toplam 1,976 araç sürücüsü titizlikle kontrol edildi. Yapılan denetimlerde, çeşitli trafik kurallarını ihlal eden sürücüler tespit edildi.

Denetimler sonucunda, 237 araç sürücüsünün yasal hız sınırını aştığı belirlendi. Ayrıca, 13 sürücünün alkollü içki etkisi altında araç kullandığı, 2 sürücünün ehliyetsiz ve sigortasız araç kullandığı ortaya çıktı. Sürüş esnasında cep telefonu kullanan 70 sürücü ile emniyet kemeri takmayan 2 sürücü de denetimlerde tespit edildi.

Bununla birlikte, 7 araçta sigorta eksikliği tespit edilirken, 30 araç seyrüsefer ruhsatına sahip olmadığı belirlendi. Denetimler sırasında trafiğe çıkış saatlerine uymayan 1 kamyon sürücüsü ile 61 sürücü de çeşitli trafik suçlarından rapor edildi.

Toplamda 423 araç sürücüsü hakkında çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle yasal işlem başlatıldı. Ayrıca, 48 araç ise trafikten men edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trafik denetimlerinde 423 araç sürücüsü rapor edildi08 Şubat 2024 Perşembe 15:50
  • Hasan Taçoy: Bana belden aşağı vurmaya çalışanlar var08 Şubat 2024 Perşembe 15:37
  • Ertuğruloğlu, Hakan Fidan ile görüştü08 Şubat 2024 Perşembe 15:33
  • Gardiyanoğlu: 2024 yılı sosyal hizmet alanında atılım yılı olacak08 Şubat 2024 Perşembe 15:32
  • Çalışma ön vizesiyle geldi, 788 gün kaçak kaldı!08 Şubat 2024 Perşembe 15:31
  • 652 Gün boyunca ülkede kaçak yaşadı!08 Şubat 2024 Perşembe 15:31
  • Ercan'a iç çamaşırında uyuşturucu ile geldi!08 Şubat 2024 Perşembe 15:29
  • Töre: UEFA, FIFA ve dünya utansın08 Şubat 2024 Perşembe 15:26
  • M.Ö. 600 yıllarına ait “tanrıça”08 Şubat 2024 Perşembe 15:13
  • Erhan Arıklı YDP Genel Başkanlığını devretmeye hazır!08 Şubat 2024 Perşembe 15:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti