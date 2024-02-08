KKTC'de Trafik Denetimlerinde Yoğun Rapor: 423 Sürücüye İşlem Başlatıldı

Yoğun Trafik Denetimleri Sonucunda Çeşitli Trafik İhlalleri Tespit Edildi

07.02.2024 tarihinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde gerçekleştirilen polis trafik denetimlerinde, toplam 1,976 araç sürücüsü titizlikle kontrol edildi. Yapılan denetimlerde, çeşitli trafik kurallarını ihlal eden sürücüler tespit edildi.

Denetimler sonucunda, 237 araç sürücüsünün yasal hız sınırını aştığı belirlendi. Ayrıca, 13 sürücünün alkollü içki etkisi altında araç kullandığı, 2 sürücünün ehliyetsiz ve sigortasız araç kullandığı ortaya çıktı. Sürüş esnasında cep telefonu kullanan 70 sürücü ile emniyet kemeri takmayan 2 sürücü de denetimlerde tespit edildi.

Bununla birlikte, 7 araçta sigorta eksikliği tespit edilirken, 30 araç seyrüsefer ruhsatına sahip olmadığı belirlendi. Denetimler sırasında trafiğe çıkış saatlerine uymayan 1 kamyon sürücüsü ile 61 sürücü de çeşitli trafik suçlarından rapor edildi.

Toplamda 423 araç sürücüsü hakkında çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle yasal işlem başlatıldı. Ayrıca, 48 araç ise trafikten men edildi.