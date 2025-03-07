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KKTC’de Trafik Kazaları: Bir Ölüm, Bir Tutuklama

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Trafik Kazalarında Yeni Gelişmeler: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti, Genç Sürücü Tutuklandı
KKTC’de Trafik Kazaları: Bir Ölüm, Bir Tutuklama

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yaşanan iki ayrı trafik kazası, farklı sonuçlarla gündeme geldi. İlk olay, 30 Kasım 2024’te saat 19:00 civarında Güzelyurt-Lefke Anayolu üzerinde meydana geldi. Oğuz Bidar (Erkek, 70) yönetimindeki BL 064 plakalı motosiklet, ters yönde Güzelyurt istikametine dikkatsizce seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek çelik bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan Bidar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakıma alınmıştı. 21 Aralık 2024’te tedavi için İstanbul Memorial Hastanesi’ne nakledilen Bidar, tüm müdahalelere rağmen 6 Mart 2025’te yaşamını yitirdi.

İkinci kaza ise 6 Mart 2025’te saat 21:30 civarında Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nun kuzeyindeki isimsiz bir tali yolda gerçekleşti. Enes Demir (Erkek, 19) yönetimindeki RK 474 plakalı araç, doğu istikametine dikkatsizce ilerlerken kavşakta anayoldaki araçlara öncelik vermeden giriş yaptı ve Ayşegül Özçöl (Kadın, 29) yönetimindeki VD 625 plakalı aracın önünü tıkayarak çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullandığı tespit edilen Enes Demir, trafik kazası yapma suçundan tutuklandı.

Her iki kazayla ilgili polis soruşturmaları devam ediyor.

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