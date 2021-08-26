  • BIST 1.448,520
  • Altın 484,70
  • Dolar 8,3930
  • Euro 9,8400
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKAYDÜ Hastanesi Eroğlu'nun durumu ile ilgili açıklama yaptı

KKTC'de tüp gaz krizi! Arıklı açıklama yaptı... Uzlaşı yok!

» »
KKTC'de tüp gaz krizi! Arıklı açıklama yaptı... Uzlaşı yok!
KKTC'de tüp gaz krizi! Arıklı açıklama yaptı... Uzlaşı yok!

İŞTE Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama;

17 TL LİK ZAM...

Tüpgaza 17 TL zam yapmak durumunda kaldık.

Özellikle gazın uluslararası borsada %39 fiyat artışı göstermesi bu zammı yapmamıza neden oldu...

Düşünün ki Anavatan Türkiyede bile aynı tüp gaz 124 TL ye satılıyor...

Zamma halkımız haklı olarak tepki gösterdi...

Ama gerek Gaz Tedarikçisi 2 Firma ve gerekse bayiler ve dağıtımcılar bu zammı yetersiz buldular.

Ülkeye gaz getirip diğer dağıtımcı firmalara veren 2 Akaryakıt firmasından bir tanesi, bizim verdiğimiz fiyatı yetersiz buldu ve henüz piyasaya gaz tedarikine başlamadı.

Aynı şekilde bayiler 6.7 TL lik kar paylarını11 TL ye, bakkal ve marketler 2.5 TL olan kar paylarını 3 TL ye, Şirketler paylarını 20.2 TL den 25.8 TL ye, Dolum Şirketleri ise paylarını 29.4 TL den 39.8 TL ye çıkarmak istiyorlar.

Bu talepleri kabul etmemiz halinde tüp gaz fiyatı 120 TL ye çıkacak.

Halkın nasıl sıkıntı içinde yaşadığını düşünmeden kar hırsı ile hareket eden bu tüccarlara boyun eğmemiz mümkün değildir...

Bu arkadaşların anlamadığı şey şudur;Tüp gaz, 19 Ocak 2021 tarihinde "Denetimli Mal" kapsamına alınmıştır. Yasaya göre Bakanlık maliyetleri göz önünde bulundurarak gaz fiyatlarını tesbit eder...

Netice itibari ile tüp gaz fiyatı Bakanlığımız tarafından belirlenmiştir. Bu fiyatların üstünde mal satılması söz konusu değildir.

İlgili firma ile gün boyu müzakereler yapılmış ama şu ana kadar olumlu bir netice alınamamıştır...

Yarın ilgili tedarikçi firmanın piyasaya mal vermemesi halinde, yasanın tarafımıza verdiği bütün yetkiler kullanılacak, lisans iptaline kadar giden bir sürü yaptırım gündeme gelecektir...

Kamuoyuna saygı ile duyurulur...

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • PGM, ‘Kadına Karşı Şiddete Müdahale Amirliği’ Birimini Oluşturdu26 Ağustos 2021 Perşembe 15:13
  • Gündem Değiştirmek İsteyenler Unutmasın ki; KIB-TEK Halkın Malıdır!26 Ağustos 2021 Perşembe 15:09
  • HP Milletvekili Baybars, PCR ve Antijen Testlerinin Ücretli Hale Getirilmesine Tepki Gösterdi26 Ağustos 2021 Perşembe 15:01
  • KEİ’den 27 Hayvan Üreticisine Soğuk Zincir’e Geçiş İçin 500 Bin TL Hibe26 Ağustos 2021 Perşembe 14:59
  • 30 Ağustos Zafer Bayramı KKTC'de de Kutlanacak26 Ağustos 2021 Perşembe 14:57
  • YDP Genel Sekreteri Öztürk: “Tüzük Kurultayıyla Kurultayın Altı İlçede Yapılabilmesinin Önünü Açacağız"26 Ağustos 2021 Perşembe 14:39
  • 'Bafra'da Koruma Altındaki Orman Arazisi Kiralandı'26 Ağustos 2021 Perşembe 14:34
  • Rusya’da Covid-19 ölümlerinde yeni rekor26 Ağustos 2021 Perşembe 14:28
  • HP Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu: "Hükümetin Tutarsız Açıklamaları Ortamı Daha Da Belirsiz Bir Hale Sokuyor”26 Ağustos 2021 Perşembe 14:16
  • HP Milletvekili Rogers’tan PCR Testlerinin Ücretli Yapılmasına Tepki26 Ağustos 2021 Perşembe 14:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti