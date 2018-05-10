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"KKTC'de Türk askeri yerine BM askeri öngörülüyor"

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Çıray'dan Kıbrıs'la ilgili çarpıcı iddia: "KKTC'de Türk askeri yerine BM askeri öngörülüyor"
"KKTC'de Türk askeri yerine BM askeri öngörülüyor"

Kıbrıs Postası - Rahmican Çalışkan

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray sosyal medya sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Ümit Albayım diyor ki: Türkiye, 24 Haziran seçimlerine giderken KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı akıl ve mantıkla bağdaşmayan bir teklifte bulundu. Akıncı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Anastasiadis'e çağrıda bulunarak “Guterres Belgesi”nin kabul edilmesini istedi. Yani arkadaş Türk askerinin Kıbrıs'tan çekilmesi ve yerine çok uluslu BM gücünün konuşlandırılması öngörülüyor. Guterres Planı, 2004 Annan Planı'ndan daha ağır tavizler içeriyor.” diye ifade etti.

“BU BİR AKP YAPIMIDIR”

Öte yandan, Aytun Çıray, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın önerisiyle Annan Planı'nda verilenlere ilave olarak Dipkarpaz, Açık Maraş ve Kapalı Maraş bölgelerinin de Rumlara teslim edildiğini öne sürdü. Çıray, Kuzey Kıbrıs topraklarının yarısı kadar toprağın Rumlara teslim edildiğini ifade ederek “Kıbrıs'ta yaşayan Türk soydaşlarımızın yaşam alanı daraltılıyor. Bu bir AKP yapımıdır” açıklamasını yaptı.

EMEKLİ KURMAY ALBAY ÜMİT YALIM NE DEMİŞTİ?

Millî Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım iddialarını, “Türkiye’den gönderilen su, önce Rumlara daha sonra da İsrail’e gönderilecek. Kıbrıs’taki Türk askerinin sayısı 650’ye indirilecek. Türkiye’nin garantörlük hakkı sona erecek. Mustafa Akıncı’nın akıl hocasının Tayyip Erdoğan olduğu açıkça görülüyor.

Çünkü aynı önerileri geçen yıl Tayyip Erdoğan yapmıştı. Akıncı, papağan gibi Erdoğan’ın söylediklerini tekrar ediyor. Akıncı, Guterres Planı’nı savunurken ‘barışçı çıkış yollarını el birliği ile bulmamız lazım ki bir daha bu ada kana bulanmasın’ diyor. Kuzey Kıbrıs’taki Türk askerinin sayısının 650’ye düşürülmesini öneren Akıncı, Güney Kıbrıs’taki Rum Millî Muhafız Ordusu’nu görmezden geliyor. Mevcut askerlere ilave olarak Rum Millî Muhafız Ordusu’na 2016’da 3 bin, 2017’de 4 bin olmak üzere toplam 7 bin sözleşmeli asker alındı. Akıncı, Rum tarafının askeri varlığını sürekli olarak artırmasını eleştiri konusu bile yapmıyor” şeklinde ortaya koymuştu.

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