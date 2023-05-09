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KKTC'de Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy verme işlemi bugün sona eriyor

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KKTC'de Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma verme işlemi bugün sona erecek. Seçmenler, saat 21.00’e kadar oy kullanabilecek.
KKTC'de Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy verme işlemi bugün sona eriyor

Türkiye’de 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) oy verme işlemleri bugün sona eriyor.

OY VERME İŞLEMİ 27 NİSAN’DA BAŞLADI

Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) verilerine göre toplam 140 bin 111 kayıtlı seçmenin bulunduğu KKTC’de, 14 Mayıs seçimleri için oy verme işlemleri 27 Nisan'da başlamıştı.

Seçmenler, 14 Mayıs seçimlerinde KKTC’de oy kullanma işlemlerinin son günü olan bugün 09.00-21.00 saatleri arasında, 16’sı Lefkoşa’da ve 7’si Gazimağusa’da olmak üzere 23 sandıktan herhangi birinde oy kullanabiliyor.

Oy verme merkezleri, Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu, Gazimağusa’da ise Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı olarak belirlenmiş durumda.

Güzelyurt'ta 29 Nisan'da başlayan oy kullanma süreci 1 Mayıs'ta sona ermişti.

Oy verme işleminin bitmesinin ardından oylar ve seçime dair evraklar, Nakil Komisyonu ve diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderilecek.

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