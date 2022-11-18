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KKTC’de Uluslararası Acil Tıp ve İç Hastalıkları Kongresi Başladı

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KKTC’de Uluslararası Acil Tıp ve İç Hastalıkları Kongresi Başladı
KKTC’de Uluslararası Acil Tıp ve İç Hastalıkları Kongresi Başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ev sahipliğinde “9. Uluslararası Acil Tıp ve İç Hastalıkları Kongresi” Acapulco Otel’de başladı.

Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) organizasyonu ile düzenlenen kongre, AKORT Başkanı Prof. Mehmet Gökhan Kara, PUADER Başkanı Prof. Dr. Bumin Dündar, SYHD Başkanı Prof. Dr. Nevrez Koylan ve Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Dr. Ömer Taşargöl ’ün yaptığı açılış konuşmaları ile başladı.

KTTO Başkanı Dr. Ömer Taşargöl konuşmasında acil servisin ve acil hekimliğinin önemini vurguladı.

Organizasyonu düzenleyen dernek başkanlarına, KTTO başkanı ve Yönetim kurulu olarak plaket taktim edildi.

KKTC’den hekimlerin de katıldığı kongre 20 Kasım 2022 tarihine kadar sürecek.

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