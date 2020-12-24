KKTC’de Üniversiteler 2. Dönem yüz yüze eğitim verebilecek

KKTC sağlık üst kurulu aldığı kararla ülkeye girişte karantina uygulanması şartıyla Şubat ayı itibarı ile 2. Dönem yükseköğrenimin yüz yüze yapılmasında da bir sakınca olmayacağı konusunda fikir birliğine varılmıştır.

KKTC sağlık üst kurulu aldığı kararla ülkeye girişte karantina uygulanması şartıyla Şubat ayı itibarı ile 2. Dönem yükseköğrenimin yüz yüze yapılmasında da bir sakınca olmayacağı konusunda fikir birliğine varılmıştır.

Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı COVİD19 vakalarının seyri ve yerel bulaş durumuna göre yeniden değerlendirmeler yapacak ve gerektiği takdirde alınacak kararlar yine kamuoyu ile paylaşılacaktır.