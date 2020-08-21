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KKTC'de Üniversitelerde öğretim 1 Ekim'de başlayacak

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KKTC'de Üniversitelerde öğretim 1 Ekim'de başlayacak
KKTC'de Üniversitelerde öğretim 1 Ekim'de başlayacak

KKTC'de Üniversitelerde öğretim 1 Ekim'de başlayacak

KKTC Milli Eğitim Bakanı detayları açıklıyor;

 

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