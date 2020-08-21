Ana Sayfa
Günün Haberleri
Künye
Arşiv
Sitene Ekle
BIST
1.113
Altın
454,906
Dolar
7,3349
Euro
8,6154
Lefkoşa
38 °C
Mağusa
35 °C
Girne
33 °C
Güzelyurt
34 °C
İskele
35 °C
İstanbul
27 °C
Ankara
29 °C
Üniversitelerde eğitim 1 Ekim'de başlayacak
KKTC'de Üniversitelerde öğretim 1 Ekim'de başlayacak
Okullar 14 Eylül'de yüzyüze eğitime başlıyor, Online eğitim 1 Eylül'de (CANLI YAYIN)
1 Eylülde online eğitim 14 Eylül'de yüzyüze eğitim başlıyor
Gönyeli'de demir sopalı kavga
Eğitim Bakanı okulların nasıl açılacağı konusunda kararları açıklıyor
Hırsızlık olduğunu bildiği halde malzemeleri 220 TL karşılığında satın alındı
Polisler devriye sırasında araçta uyuşturucu buldu
54 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
“TC’den gelen yolcularda QR kodu olmayanlar geri gönderilecek”
El-Sen: “Aksa konusunda kirli oyunlar içine girildi”
''Kredinin Ferdi Sabit Soyer’e ödendiğine dair belge yok'' iddiası
100 TL’ye yarım gram ağırlığında uyuşturucu madde aldI
Taçoy: “ Sn. Recep Tayyip Erdoğan ’ın dediği gibi, “İnşallah bir müjdeli haberi Akdeniz’de bekliyoruz.”
Erdoğan: Hedefimiz 2023'te Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır
KIBRIS
DÜNYA
TÜRKİYE
ÖZEL HABER
EĞİTİM
KÜLTÜR/ SANAT
SAĞLIK
SPOR
EKONOMİ
TURİZM
TEKNOLOJİ
ENGLISH
SON DAKİKA
Bakan Pilli: Toplam 1723 test yapıldı, 3 pozitif vakaya rastlandı, 7 kişi taburcu edildi
Gönyeli'de demir sopalı kavga
El-Sen: “Aksa konusunda kirli oyunlar içine girildi”
Erdoğan: Hedefimiz 2023'te Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır
Erdoğan: Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi
TC Dışişleri: “AB, itidal çağrılarını Yunanistan ve Güney Kıbrıs’a yapmalı”
Süt bedelleri ödeniyor
Başbakan Tatar,Türkiye'ye davet edildi Erdoğan'ın müjdesini yerinde dinleyecek
Turkcell'de hisse devrine BTK'den izin! Varlık Fonuna devrediliyor
Denktaş: “Halkımla yürümek için aday oldum”
Koronavirüs: Çin'e göre Vuhan'daki havuz partisi salgınla mücadelede 'stratejik bir zafer' (VİDEO)
Ekonomik Örgütler Platformu’ndan etkin denetim ve takip vurgusu
Girne'de Uyuşturucu zanlısı tutuklandı
KKTC'de Üniversitelerde öğretim 1 Ekim'de başlayacak
Ana Sayfa
»
EĞİTİM
»
Eğitim
21.08.2020 16:49
KKTC'de Üniversitelerde öğretim 1 Ekim'de başlayacak
KKTC'de Üniversitelerde öğretim 1 Ekim'de başlayacak
KKTC Milli Eğitim Bakanı detayları açıklıyor;
Yorumlar
0
Facebook Yorumları
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN
GALERİLER
Cinsel gücü artırdığı kanıtlanan 20 besin
DÜnyanın en zengin insanı:Uzayda kuracağımız medeniyet trilyonlarca insa
İklim değişikliği yeni salgınlara neden olabilir
Kimyasal işlem uygulanmış sebzeler nasıl anlaşılır? Sebze alırken nelere
Diğer Haberler
KKTC'de Üniversitelerde öğretim 1 Ekim'de başlayacak
KKTC'de Üniversitelerde öğretim 1 Ekim'de başlayacak
UKÜ Lisansüstü Kayıtları Başladı!
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Yüksek Lisans ve Doktora programlarına yeni uzmanlaşma alanları ekleyerek lisansüstü eğitimde kariyer fırsatı sunmaya devam ediyor.
Okullar nasıl açılacak? Türkiye'de açıklandı, sıra kuzey Kıbrıs'ta...
Okullar nasıl açılacak? Türkiye'de açıklandı, sıra kuzey Kıbrıs'ta...
YÖK’ten yetki devri: Eğitim fakültelerindeki müfredatla ilgili kararları artık üniversitenin ilgili kurumları karar verecek
YÖK’ten yetki devri: Eğitim fakültelerindeki müfredatla ilgili kararları artık üniversitenin ilgili kurumları karar verecek
“Eğitim nasıl başlayacak, 21 Ağustos'ta açıklanacak”
Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu okulların 1 Eylül'de açılacağını, bu yönde değişiklik olmadığını açıkladı.
Dr. Fazıl Küçük Vakfı burs başvuruları başlıyor
Dr. Fazıl Küçük Vakfı burs başvuruları yarın başlıyor...
ARUCAD öğrencilerinin yaz sergisi açılıyor
12 Ağustos 2020 Çarşamba 15:44
LAÜ Akdemisyeni Kılıç, kriz döneminde marka iletişiminin önemine dikkat çekti
03 Ağustos 2020 Pazartesi 15:25
Arucad Rektörlüğüne Prof. Dr. Asım Vehbi atandı
29 Temmuz 2020 Çarşamba 17:10
KTÖS ve KTOEÖS'ten hükümete çağrı
28 Temmuz 2020 Salı 16:29
LGS yerleştirmeleri için dijital platformlarla tercih danışmanlığı desteği başlatıyor
19 Temmuz 2020 Pazar 12:09
Geleceğin Dahi Çocukları Özay Günsel Çocuk Üniversitesinde Deneyerek Öğreniyor...
09 Temmuz 2020 Perşembe 15:47
İşte ARUCAD'ın YÖK kontenjanları
07 Temmuz 2020 Salı 12:53
ARUCAD, akademik programlarına YÖK’ten onay aldı
03 Temmuz 2020 Cuma 13:49
Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 2020 yaz dönemi programları 22 Haziran’da başlıyor
17 Haziran 2020 Çarşamba 16:52
Yakın Doğu Eğitim kurumları artış yapmama kararı aldı
31 Mayıs 2020 Pazar 14:01
YAZARLAR
Hatice İNTAÇ
TEK HECELİ O TILSIMLI KELİME!..
Ayşegül Garabli
“ACİL” TOPLANIP HİKAYE ÜRETTİLER !!!
Ediz TUNCEL
Göz göre göre…
Arif Alasya
BİR OLMAK BİRLİK OLMAK
Taner ULUTAŞ
İnşallah St. Lois ile Hakkaido Adası gibi olmayız !...
Fırat Borak
Karpaz’da Corona Günleri
Erkut YILMABAŞAR
Meclis neden toplanmıyor? Muhalefet ne yapıyor?
Ali KİŞMİR
FIRSAT VE KORKU
Turgut ÇALICI
İki Lakırdı da benden!
Yrd. Doç. Ercan HOŞKARA
Yatırım Yapmazsan Var Olamazsın: Hedefteki Kurum Kıb-Tek
Rana Sarro
Başıma gelen skandal olayı yazıyorum…
Nezihi BEYAZ
Zoru Başardılar
Ahmet İşcan
Mustafa Akıncı’ya Saldırmanın Dayanılmaz Hafifliği !..
Özal Ziya
Hükümet "huzur ve güvenlik"konusunu ciddiye almalı
Mesut GÜNSEV
ALTINI ÇİZDİĞİM SATIRLAR
Münür Rahvancıoğlu
Popülizm Nedir? Ne Değildir?
Hare Ergen
Babanın Gidişi
Adem KAVAZ
NE KADAR ÖNEMSENİYORUZ?
Cenk DİLER
“Kermiya’ya kaç, Yenişehir’e tut” mantığı olmasın!
Mustafa Keleşzade
Herkes bu kadar yalnızken neden herkes bu kadar yalnız?!
Tahsin Oygar
Nasıl iyi olunur?
Melin ULUÇ
‘’Haklı olmak’’ istersen…
Ali Can
Huş Behram
Yusuf Özgü SERTEL
Boşluğu Bilim-Kültür-Sanat doldursun
Erol SABIR
Dünya Çocuklar İçin Çok Tehlikeli Bir Yer
1
2
3
4
5
< hr>
SON DAKİKA HABERLER
16:50 -
Üniversitelerde eğitim 1 Ekim'de başlayacak
16:49 -
KKTC'de Üniversitelerde öğretim 1 Ekim'de başlayacak
16:26 -
Okullar 14 Eylül'de yüzyüze eğitime başlıyor, Online eğitim 1 Eylül'de (CANLI YAYIN)
16:23 -
1 Eylülde online eğitim 14 Eylül'de yüzyüze eğitim başlıyor
16:19 -
Gönyeli'de demir sopalı kavga
16:15 -
Eğitim Bakanı okulların nasıl açılacağı konusunda kararları açıklıyor
16:09 -
Hırsızlık olduğunu bildiği halde malzemeleri 220 TL karşılığında satın alındı
16:07 -
Polisler devriye sırasında araçta uyuşturucu buldu
16:06 -
54 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
16:04 -
“TC’den gelen yolcularda QR kodu olmayanlar geri gönderilecek”
16:03 -
El-Sen: “Aksa konusunda kirli oyunlar içine girildi”
15:54 -
''Kredinin Ferdi Sabit Soyer’e ödendiğine dair belge yok'' iddiası
15:48 -
100 TL’ye yarım gram ağırlığında uyuşturucu madde aldI
15:43 -
Taçoy: “ Sn. Recep Tayyip Erdoğan ’ın dediği gibi, “İnşallah bir müjdeli haberi Akdeniz’de bekliyoruz.”
15:40 -
Erdoğan: Hedefimiz 2023'te Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır
FOTO GALERİ
Cinsel gücü artırdığı kanıtlanan 20 besin
DÜnyanın en zengin insanı:Uzayda kuracağımız medeniyet trilyonlarca insa
İklim değişikliği yeni salgınlara neden olabilir
Kimyasal işlem uygulanmış sebzeler nasıl anlaşılır? Sebze alırken nelere
1
2
3
4
5
6
7
8
VİDEO GALERİ
KKTC'Yi dehşete düşüren patlamalar vatandaşların kamerasına böyle yansıdı
Narkozun Etkisiyle Yeni Doğduğuna İnanan Çocuk
Kıbrıs'ı Kelebekler bastı, güzel görüntüler oluştu (Video)
Narenciye üreticileri Elye'de toplandı. Bicen: "Hükümet liboştur"
1
2
3
4
5
6
7
8
ÇOK OKUNANLAR
KKTC merkezli bahis çetesinin elebaşı lüks yatında yakalandı
Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar
Garip Dede Türbesi’nin karton ile kapatılmasına tepki
FETÖ'nün KKTC, Van ve Malatya sorumluları yakalandı
BU AY
|
BU HAFTA
|
DÜN
Ana Sayfa
|
SPOR
|
Para Borsa
|
DAÜ - Doğu Akdeniz Üniversitesi
|
Rio2016
|
LAÜ - Lefke Avrupa Üniversitesi
|
NEGOTIATIONS
|
İletişim
|
YDÜ - Yakın Doğu Üniversitesi
|
FILE
|
Ziyaretçi Defteri
|
GÜ - Girne Üniversitesi
|
GÜNEY KIBRIS
|
Site Haritaları
|
Eğitim
|
Avrupa
|
RSS
|
EMEK
|
KADIN
|
İngiltere
|
YAŞAM
|
CİNSEL SAĞLIK
|
Belediye Seçimleri 24 Haziran 2018
|
ÇEVRE
|
PARA
|
Sektörel Haber
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs
| İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.