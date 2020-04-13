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" KKTC’de  uygulanan tedavi protokolünü resmi olarak açıklayın"

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" KKTC’de  uygulanan tedavi protokolünü resmi olarak açıklayın"
" KKTC’de  uygulanan tedavi protokolünü resmi olarak açıklayın"

Bağımsızlık Yolu, koronavirüs  tedavisi sırasında KKTC’de  uygulanan tedavi protokolü ile ilgili olarak hükümetten resmi bir açıklama beklediklerini ifade etti.

Bağımsızlık Yolu tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkede sağlık çalışanları başta olmak üzere halkın pek çok kesiminden insanın mücadele kapsamında canla başla çalıştığı  anımsatıldı ve  hükümet, “ellerindeki ilaçların neler olduğu, test sayısı, tedavisi devam eden hastaların kullandığı ilaçlar gibi konularda açıklama yapmamakla” eleştirildi.

Açıklamada şöyle denildi: “Bazı sağlık çalışanlarının kaydettiği bilgilere göre yoğun bakım ünitelerimiz, hızlı test ve PCR, vantilatör, ilaç stoku ve maske kullanım detayları hakkında bilgiler edinebilsek de bu bilgilerin Sağlık Bakanlığı tarafından hiç verilmemesi güven sarsıcı.

Benzer şekilde, Yakın Doğu Üniversitesi’nin uygulamaya hazır olduğunu bildirdiği Plazma Tedavisi'nin, Sağlık Bakanlığı ile birlikte hayata geçirilmesi üstüne, Sağlık Bakanlığı tarafından bu uygulamanın içeriği, ücretlendirilmesi ve kimlerin faydalanabileceği hakkında da hiçbir açıklama yapılmamıştır”.

Sağlık Bakanlığı’nın tedavi süreci hakkında resmi hiçbir açıklama yapmamasının kabul edilebilir olmadığı ileri sürülen açıklamada, tedavi süreciyle ilgili tüm bilgilerin halkla şeffaf bir şekilde paylaşılması istendi.

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