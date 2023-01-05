KKTC'de vekil Maaşları Brüt 95 Bin TL oldu...

KKTC'de vekil Maaşları Brüt 95 Bin TL oldu...

DETAY KIBRIS

KKTC'de resmi rakamlara göre yıllık enflasyon neredeyse %100 olmuş durumda.

Asgari ücretin yaşanan tartışmalar sonrasında Brüt olarak 13 Bin 563 TL net olarak ise 11 Bin 800 TL belirlenmesinin ardından bugün Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası KTAMS açlık sınırının 11 Bin 622 TL olduğunu açıkladı.

KKTC'de en düşük memur maaşı Brüt olarak 18 Bin 9 TL olurken Milletvekili maaşları ise Brüt olarak 95 Bin TL'ye ulaştı.