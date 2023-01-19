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KKTC'de Veteriner Öğrencisi Gökmen 24 Yaşında Hayatını Kaybetti

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KKTC’de veterinerlik bölümünü okuyan Gökmen, akciğer enfeksiyonundan hayatını kaybetti
KKTC'de Veteriner Öğrencisi Gökmen 24 Yaşında Hayatını Kaybetti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetin'de (KKTC) özel bir üniversitede veteriner bölümü öğrencisi 24 yaşındaki Deniz Gökmen, geçirdiği akciğer enfeksiyonu nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul'daki özel hastanede hayatını kaybetti. Gökmen dün memleketi Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı.

NE OLMUŞTU?

Deniz Gökmen, geçtiğimiz haftalarda akciğer enfeksiyonu geçirip, hastaneye kaldırılmıştı. Gökmen, sağlık durumunun ağırlaşması nedeniyle 14 gün önce İstanbul'daki özel hastaneye sevk edildi. 3 ay önce de Koronavirüs geçirdiği öğrenilen Gökmen'in, tedavisine başlandı. Bu süreçte tedaviye yanıt vermeyen Gökmen, enfeksiyona bağlı olarak bazı organlarında oluşan yan etki nedeniyle 17 Ocak günü hayatını kaybetti.

Deniz Gökmen için dün Edirne Eski Cami’de ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Kırklareli Valisi Birol Ekici, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, bazı ilçe kaymakamları, Deniz'in ailesi ve arkadaşları katıldı. Cenazede Deniz Gökmen'in babası Tamer Gökmen, taziyeleri kabul etti.

Deniz Gökmen, cenaze namazının ardından Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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