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KKTC'de Yakalanan Fetö Mensubu Türkiye'ye Getirildi

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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle aranan ve KKTC polisince yakalanan zanlı Türkiye'ye getirildi.
KKTC'de Yakalanan Fetö Mensubu Türkiye'ye Getirildi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle aranan ve KKTC polisince yakalanan zanlı Türkiye'ye getirildi.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığınca yürütülen çalışma kapsamında, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle aranan A.Ö'nün, KKTC'de olduğu tespit edildi.

A.Ö, KKTC polisi tarafından 22 Mart'ta yakalandı.

İnterpol-Europol Daire Başkanlığınca görevlendirilen özel bir ekip, A.Ö'yü bugün KKTC polisinden teslim alarak Türkiye'ye getirdi. Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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