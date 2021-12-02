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KKTC'de Yakıt krizi: Belediye hizmetleri durabilir...

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Harmancı: Pazartesinden sonra İş araçlarımızı hareket ettiremeyeceğiz
KKTC'de Yakıt krizi: Belediye hizmetleri durabilir...

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı yakıt krizinin çözülememesi durumunda Pazartesi itibariyle belediyeye ait 300 iş aracının yakıtsız kalacağını açıkladı. 

Harmancı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti

"Yakıt krizini biraz da yerel yönetimler açısından açıklamaya gayret edeyim. Eğer kriz çözülmezse ise pazartesinden sonra 300’ü aşkın iş aracımızı hareket ettirtmeyeceğiz, çöp toplayamacağız, herhangi bir acil duruma dahi müdahele edemeyeceğiz. Üstelik kendi istasyonumuza her yıl ihale ile tedarik sağlamamıza rağmen."

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