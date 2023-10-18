KKTC'de Yasadışı İkamet: 12 Kişi Tutuklandı.

KKTC'de Yasadışı İkamet Soruşturması: 12 Kişi Tutuklandı, Hukuki Süreç Başladı

17 Ekim 2023 tarihinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sırasında, ülkede herhangi bir yasal ikamet statüsü olmadığı halde, ikamet izni olmadan ülkede ikamet ettiği tespit edilen toplam 12 kişi tutuklandı.

Bu olay, KKTC'de yasadışı ikametin ciddi bir ihlali olarak kabul ediliyor ve yasalara aykırı davranan kişilere karşı hukuki işlem başlatılması gerektiği vurgulanıyor. Soruşturma, KKTC yetkilileri tarafından hassasiyetle yürütülmektedir ve kamuoyuna bu tür yasadışı faaliyetlere karşı mücadelenin sürdüğü ile ilgili güçlü bir mesaj göndermektedir.