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KKTC’de yaşayan Rum çiftçilere maddi destek verilecek

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Rum Bakanlar Kurulu’nun, Tarım, Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanlığı’nın KKTC’de yaşayan ve çiftçilik yapan 18-50 yaş arası Rumlara maddi destek verilmesi önerisini onayladığı bildirildi.
KKTC’de yaşayan Rum çiftçilere maddi destek verilecek

Fileleftheros gazetesi, ana mesleği çiftçilik olan Rumlara, çiftçilik faaliyetlerinde karşılaştıkları zorluklar için maddi destek verilmesine yönelik plan hazırlandığını ve bu planın Bakanlar Kurulu’na sunulduğunu yazdı.

Gazete, plan çerçevesinde biçerdöverler, balya traktörleri ve tarım traktörleri gibi zirai araçlar satın alınacağını kaydederek, her başvuru sahibinin 20 bin euro hakkı olacağını belirtti.

Haberde, bu plan için 300 bin euroluk ödenek ayrıldığı ve planın 2025 yılı için geçerli olacağı ifade edildi.

 

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