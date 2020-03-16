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KKTC'de yeni vaka yok! Yapılan 6 test negatif çıktı

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KKTC'de yeni vaka yok! Yapılan 6 test negatif çıktı
KKTC'de yeni vaka yok! Yapılan 6 test negatif çıktı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, KKTC'de yeni vaka olmadığını, son 24 saatte 6 kişiye yapılan testlerin negatif çıktığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Türk Ajanası Kıbrıs'a (TAK) yaptığı açıklamada son 24 saatte şüpheli belirtilerin görüldüğü 6 kişiye test yapıldığını, ancak bu testlerin tümünün negatif çıktığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, test yapılan 6 kişiden 2'sinin otellerde gözlem altında tutlan kişiler arasında olduğunu, 2'sinin KKTC'de bulunan Fas vatandaşı, diğer 2'sinin de ülkede bulunun İngiliz vatandaşları olduğunu söyledi. 

KKTC'de şimdiye dek testleri pozitif çıkan 6 koronavirüs hastasının tedavileriyse sürüyor.

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