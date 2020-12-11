KKTC'de yerel vaka sayıları hızla artıyor: 10 günde 29 vaka

KKTC’de Aralık ayının ilk on gününde koronavirüs yerel vaka sayısındaki hızlı artış dikkati çekti. Geçtiğimiz Kasım ayında 23 kişi olan koronavirüs yerel vaka sayısı, 1 Aralık ile 10 Aralık arasındaki on günlük sürede %26.09 oranında artışla 29 kişiye çıktı.

Kasım ayı içinde ülkede saptanan tüm koronavirüs vaka sayısı içinde %13.53 oranına sahip olan yerel vakaların payının Aralık ayının ilk on gününde %23.39 oranına çıkması, endişeleri de beraberinde getirdi.

KKTC Sağlık Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre Kasım ayının ilk on gününde “0” (sıfır) olan yerel vaka sayısı 11 Kasım itibarıyla artmaya başladı ve Kasım sonunda 23 vakaya, 10 Aralık’ta ise (bir ayda) 52 vakaya yükseldi.

Bakanlık verileri ayrıca, 1-10 Kasım ile 1-10 Aralık periyotlarında ülkemize hava yolu ile gelen vaka sayısının %33.33 artışla 24’ten 32’ye, deniz yoluyla gelen vaka sayısının %262.50 artışla 16’dan 58’e, temaslı kaynaklı vaka sayısının %350 artışla 2’den 9’a yükseldiğini de gösteriyor.

Verilere göre, 1 kasım ile 10 Aralık arasındaki sürede ise ülkede saptanan koronavirüs vaka sayısı giderek yükseliyor. Bir ay on günlük sürede hava ve deniz yoluyla ülkeye gelenler arasında 229 yeni vaka saptanırken, temaslı kaynaklı vaka sayısı 17, yerel vaka sayısı ise 52 düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu rakamlar 40 günlük sürede 298 yeni koronavirüs vaka sayısına işaret ederken, günlük vaka ortalaması da 10 pozitif hastaya rastlandığını gösteriyor.

BUGÜN ENDİŞELER ARTTI

Bu arada, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde dünden bu yana çıkan iki pozitif vakanın ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan, Eski Başhekim Dr. Bülent Dizdarlı ve İki toplumlu Sağlık Komitesi eş Başkanı Dr. Cenk Soydan da temaslı oldukları gerekçesiyle bugün karantinaya alındı.

YENİ HÜKÜMET BAŞKA DÜNYADA

Öte yandan, giderek artan vaka sayıları toplumdaki endişeleri körüklerken, göreve dün başlayan hükümetin ekonomiyi gerekçe göstererek, alınan önlemleri “yılbaşı” gerekçesiyle kaldırma çabası içinde olduğu ileri sürülüyor.

Bu amaçla bugün toplanan Bakanlar Kurulu “yılbaşı turistlerinin ülkeye karantinasız sokulmasını” görüştü.

10 Aralık itibarıyla koronavirüsün geldiği nokta ise şöyle:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 281,291

Toplam Vaka Sayısı: 1,235

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1,095

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 134

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 29

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı: 104

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Kaynak:Standart Kıbrıs