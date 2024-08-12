KKTC’de yıllık gıda enflasyonu yüzde 73.29’a yükseldi

Yıllık gıda enflasyonu, genel enflasyonun üzerinde seyretmeye devam ediyor. Temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 72.51 çıkarken, gıda enflasyonu yüzde 73.29’a yükseldi.

İstatistik Kurumu verilerine göre, temel gıda maddelerinden ekmeğin fiyatı bir yılda yüzde 57.59 oranında zamlandı. Resmi veriler, yine temel gıdalardan süt fiyatının yıllık bazda yüzde 64.16, tavuk fiyatının da yüzde 43.78 oranında arttığına işaret ediyor. Temmuz 2024 sonuna göre bir yıllık periyotta Tüketici Fiyat Endeksi’nde kapsanan “En Ağırlıklı 40 Madde” içinde yer alan gıdalardan kuzu eti pirzolada yıllık bazda yüzde 87, dana eti kıymada yüzde 77.57, hellimde yüzde 76.27, yoğurtta yüzde 105.28 ve damacana su da yüzde 83.08 oranında fiyat artışı yaşandı