KKTC’de yine akaryakıt krizi yaşanıyor, Eurodizel bazı istasyonlarda bitti!

KKTC’de yine akaryakıt krizi yaşanıyor. Bazı istasyonlar Euro Diesel stoklarının tükendiğini duyurdu.
Mak Petrol isimli benzin istasyonu tedarik sağlayamadıkları için Euro Diesel stoklarının tükendiğini sosyal medyadan açıkladı.
KKTC’de yine akaryakıt krizi yaşanıyor. Bazı istasyonlar Euro Diesel stoklarının tükendiğini duyurdu.
Mak Petrol isimli benzin istasyonu tedarik sağlayamadıkları için Euro Diesel stoklarının tükendiğini sosyal medyadan açıkladı.
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