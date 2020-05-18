  • BIST 101.983
  • Altın 382,912
  • Dolar 6,8713
  • Euro 7,4919
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 39 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 39 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

KKTC'de yine covid-19 pozitif vakası yok!

» »
KKTC'de yine covid-19 pozitif vakası yok!
KKTC'de yine covid-19 pozitif vakası yok!

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 201 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Bakan Pilli, bugün Covid-19 testlerinin, Gazi Mağusa Devlet Hastanesi, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Cengiz Topel Hastanesi ve Girne Akçikcek Hastanesi Ateş ve Öksürük Polikliniklerine giden vakalar, gıda sektörü çalışanları ve bazı sağlık çalışanlarına yapıldığını açıkladı.

Bakan Pilli'nin, 18 Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 201

Bugün saptanan Pozitif Vaka: yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka: yok

Bugün Kaybedilen Vaka: yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 30.496

Toplam Vaka Sayısı: 108

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 104

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: yok

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: yok

 
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gazimağusa’da Ani Ölüm… 41 Yaşındaki Behiye Bilgiç Hayatını Kaybetti18 Mayıs 2020 Pazartesi 18:05
  • Arapköy yakınlarında seyir halindeki araç yandı18 Mayıs 2020 Pazartesi 18:01
  • Alayköy: 400 dönümlük alanda yangın18 Mayıs 2020 Pazartesi 17:59
  • ODTÜ: “ Kaybettiğimiz Ağaçları Fazlasıyla Tekrar Yeşerteceğiz”18 Mayıs 2020 Pazartesi 17:56
  • Restoran, cafe ve barlar nasıl çalışacak? İşte maddeler18 Mayıs 2020 Pazartesi 17:48
  • Bankacılık Yasası Hakkındaki Kararname Ve Tak Bütçesi Komiteden Geçti18 Mayıs 2020 Pazartesi 17:46
  • Ulukışla’daki Yangın Kontrol Altına Alındı18 Mayıs 2020 Pazartesi 17:36
  • Kuaför, Berber ve Güzellik Salonları nasıl çalışacak?18 Mayıs 2020 Pazartesi 17:30
  • Gönyeli Belediyesi'nden Mobese önerileri18 Mayıs 2020 Pazartesi 17:15
  • Toros: “Salgın, değişim ve dönüşümün gerçekleştirilmesi için fırsat olarak kullanılmalı”18 Mayıs 2020 Pazartesi 17:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti