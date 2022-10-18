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KKTC'de yoksulluk artıyor...Yoksul maaşı alan sayısı artıyor...

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KKTC'de yoksulluk artıyor...Yoksul maaşı alan sayısı artıyor...
KKTC'de yoksulluk artıyor...Yoksul maaşı alan sayısı artıyor...

GELİR UÇURUMU GİDEREK ARTIYOR… 

Yoksulluk konusunda birçok ülkede olduğu gibi KKTC’de de görüntü pek parlak değil. Özellikle son dönemlerde reel gelirlerde yaşanan ağır erozyon, birçok aileyi fazlasıyla etkilemeye başladı. Ülkede henüz sokakta uyuyan evsizler, çocuklarını besleyebilmek için öğün atlayan anneler, yiyecek için çöp bidonlarını karıştıranlara rastlanmasa da sürecin bu şekilde devam etmesi durumunda bunların kaçınılmaz olacağına vurgu yapılıyor.

 

YOKSULLUK MAAŞINA MUHTAÇ OLDULAR… 

KKTC Maliye Bakanlığı verilerine göre, Aralık 2021’de devletten maaş alan muhtaç ve yoksulların sayısı 3 bin 897 iken en son veri olan Temmuz 2022’de %3.44 artışla 4 bin 031’e yükseldi. Muhtaç ve yoksulluk maaşı alanların sayısı Temmuz ayları itibarıyla 2019’da 3 bin 542, 2020’de 3 bin 648 kişi idi. Bakanlık verileri bu kişilere ödenen maaş miktarının ise sadece 6 bin TL civarında olduğunu gösteriyor. KKTC’de devlet ve ekonomik kuruluşların bu yönde çalışması yok ama ülkedeki yoksullar ve zenginler arasındaki uçurumun giderek büyüdüğü gözle görülür hale geldi.

 

ÇALIŞANLARIN YOKSULLUĞU ARTIYOR

KKTC’de özellikle özel sektörde tam zamanlı bir işi olmasına rağmen, kazancıyla geçinemeyen insan sayısı da giderek artıyor. Asgari ücret net 8 bin 600 TL’ye çıkmasına rağmen, dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 9 bin 841 TL’ye yükseldiği dikkati çekiyor.

Asgari ücretin 1,241 TL üzerindeki açlık sınırının, her geçen gün artan fiyatlar nedeniyle daha da yükselmesi bekleniyor. Sendikalar, hükümete yaptıkları çağrılarda asgari ücretin acilen yükseltilmesi çağırısında bulunuyor.

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