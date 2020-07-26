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KKTC'de Youtube'a tümden erişim engeli mi gelecek? YouTube'da tek tek videolara erişim engeli konması mümkün mü?

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KKTC'de Youtube'a tümden erişim engeli mi gelecek? YouTube'da tek tek videolara erişim engeli konması mümkün mü?
KKTC'de Youtube'a tümden erişim engeli mi gelecek? YouTube'da tek tek videolara erişim engeli konması mümkün mü?

Youtube'a tümden erişim engeli mi gelecek?  YouTube'da tek tek videolara erişim engeli konması  mümkün mü?

Avukat Meliz Erdem çok önemli bir uyarıda bulundu.

İşte açıklama;

"Bilişim suçları" ile ilgili yasa kapsamında Cumhurbaşkanlığı'nın Youtube'da yayınlanan bir video ile ilgili olarak yaptığı başvuru üzerine mahkemenin erişim engeli kararı verdiğini okuduk.

İlgili yasaya göre mahkeme kararı, BTHK tarafından erişim sağlayıcılara bildirerek kararın gereğinin derhal yerine getirilmesi istenecek. Ancak bildiğim kadarı ile ve Türkiye örneğinde de gördüğümüz üzere youtube gibi internet adreslerinde bir hesap açılarak yüklenen bu gibi videoları içerik olarak sadece youtube kaldırabiliyordu. Yani tek bir videoya erişimin, erişim sağlayıcıları tarafından engellenmesi mümkün değildi ve bu sebeple Türkiye'de youtube'un tümüne erişimin Atatürk'e hakaret içeren birtakım videolar nedeni ile 2 yıl boyunca engellenmesinin sebebi de bu idi.

Sonraları youtube (şirketi) ile yapılan görüşmeler neticesinde video youtube tarafından kaldırılmış ve siteye erişim de sonlandırılmıştı. Aynı sebeple AİHM, Türkiye'nin youtube'a erişimi engellemenin AİHS'nin ifade özgürlüğü ile ilgili maddesini ihlal ettiği sonucuna varmıştı (Cengiz, Akdeniz, Altıparmak v Turkey).

Youtube'da yer alan videolara dair teknik olarak durum halen bu şekilde midir, youtube'da yer alan tek bir videoya, erişim sağlayıcılar tarafından erişimin engellenmesi mümkün müdür yoksa youtube'a erişim Türkiye üzerinden tümden engellenecek mi?

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