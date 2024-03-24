KKTC'de Yükseköğretim Zirvesi: YÖK ve YÖDAK'tan Ortak Toplantılar

Toplantılar iki gün sürecek ve KKTC Sayıştay Başkanlığı Toplantı Salonu‘nda gerçekleşecek.

Lefkoşa, Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve KKTC Yükseköğretim Denetleme ve Akreditasyon Kurulu (YÖDAK) heyetlerinin, bir araya geleceği önemli bir toplantı serisine ev sahipliği yapacak

Alınan bilgilere göre, toplantılar iki gün sürecek ve KKTC Sayıştay Başkanlığı Toplantı Salonu‘nda gerçekleşecek.

Toplantının ilk gününde, YÖK ve YÖDAK Kurulu üyeleri, her üniversiteden rektör ve bir bilişim görevlisi bir araya gelerek eğitim ve teknoloji üzerine stratejik görüşmeler yapacak.

İkinci günün toplantısında ise, daha dar bir katılımcı grubu ile devam edilecek.