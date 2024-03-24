  • BIST 9111.5
  • Altın 2228.628
  • Dolar 31.9534
  • Euro 34.5287
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAOyun delisi erkeklere kötü haber!

KKTC'de Yükseköğretim Zirvesi: YÖK ve YÖDAK'tan Ortak Toplantılar

» »
Toplantılar iki gün sürecek ve KKTC Sayıştay Başkanlığı Toplantı Salonu‘nda gerçekleşecek.
KKTC'de Yükseköğretim Zirvesi: YÖK ve YÖDAK'tan Ortak Toplantılar

Lefkoşa, Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve KKTC Yükseköğretim Denetleme ve Akreditasyon Kurulu (YÖDAK) heyetlerinin, bir araya geleceği önemli bir toplantı serisine ev sahipliği yapacak

Alınan bilgilere göre, toplantılar iki gün sürecek ve KKTC Sayıştay Başkanlığı Toplantı Salonu‘nda gerçekleşecek.

Toplantının ilk gününde, YÖK ve YÖDAK Kurulu üyeleri, her üniversiteden rektör ve bir bilişim görevlisi bir araya gelerek eğitim ve teknoloji üzerine stratejik görüşmeler yapacak.

İkinci günün toplantısında ise, daha dar bir katılımcı grubu ile devam edilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Zeki Çeler: Sadece maraz etmekle olmaz, trafik güvenliği devlet politikası haline gelmeli!24 Mart 2024 Pazar 12:26
  • Üstel açıkladı... YÖK heyeti KKTC'ye geliyor24 Mart 2024 Pazar 12:05
  • Basketbol'da İskele Koop'tan sonra BAF'ı da geçti kupaya uzandı23 Mart 2024 Cumartesi 23:18
  • Mekânsal Adres Kayıt Sistemi Projesi ikinci aşaması için protokol imzalandı23 Mart 2024 Cumartesi 16:38
  • Meclis heyeti Cenevre’de…23 Mart 2024 Cumartesi 15:09
  • Üstel: Moskova'daki saldırıyı lanetliyorum23 Mart 2024 Cumartesi 14:49
  • Ehliyetsiz, alkollü, süratli... 475 sürücü rapor edildi23 Mart 2024 Cumartesi 14:37
  • Ercan yolunda kaza... Kazada 1 yaralı23 Mart 2024 Cumartesi 14:16
  • Sıcaklık 26 dereceye çıkacak23 Mart 2024 Cumartesi 13:58
  • Berova: Osman Örek’i saygı ve rahmetle anıyoruz23 Mart 2024 Cumartesi 13:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti