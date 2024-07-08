KKTC’de zam şampiyonları sebze-meyve! Pazarda görenin yüzü ekşiyor

Yaz mevsimi olmasına rağmen meyve sebze fiyatlarındaki ani artış tüketiciyi zorluyor.

KKTC İstatistik Kurumu’nun her ay açıkladığı resmi verilerinden elde edilen bilgilere göre, zaten yüksek olan sebze ve meyve fiyatları Haziran ayında da patlama yaşadı.

Bir önceki aya göre 2023 yılının aynı ayına göre en fazla artış gösteren 20 kalemden 11’inin sofraların vazgeçilmezi olan sebze olması dikkatlerden kaçmadı. Üstelik bu ürünlerin çoğunun yerli ürün olması da bir başka detay olarak dikkat çekiyor.

Lahananın fiyatı bir ayda iki katına, bir yılda ise tam 4 katı zamlandı. Marula da bir ayda iki kat zam geldi. Roka, bir ayda yüzde 60, bir yılda ise yüzde 160 oranında zamlandı.

YERLİ ÜRÜN; LİMON BİR YILDA 2 KAT ZAMLANDI…

Yerli ürünümüz olan limon, bir ayda yüzde 55, bir yılda ise yüzde 128 oranında zam yaşadı.

Çarliston biber, bir ayda yüzde 53, bir yılda ise yüzde 126 oranında zamlandı. Sofraların vazgeçilmezi dolmalık bibere de bir ayda yüzde 47, bir yılda ise yüzde 103 zam geldi.

İŞTE O VERİLER…

İşte İstatistik Kurumu’nun açıkladığı Haziran ayında, bir önceki aya ve bir önceki yılın aynı ayına göre fiyatı en çok artan 20 ürün:

1-) Beyaz Lahana: bir önceki aya göre: yüzde 164,44/2023’ün Haziran ayına göre: yüzde 475,25

2-) Marul: bir önceki aya göre: yüzde 97,46/2023’ün Haziran ayına göre: yüzde 121,65

3-) Araç Muayenesi Ücreti: bir önceki aya göre: yüzde 84,91/2023’ün Haziran ayına göre: yüzde 84,91

4-) Pasaport Alım Masrafları: bir önceki aya göre: yüzde 84,83/2023’ün Haziran ayına göre: yüzde 84,83

5-) Ehliyet Alım Masrafları: bir önceki aya göre: yüzde 84,63/2023’ün Haziran ayına göre: yüzde 84,63

6-) Roka: bir önceki aya göre: yüzde 60,78/2023’ün Haziran ayına göre: yüzde 160,80

7-) Limon: bir önceki aya göre: yüzde 55,26/2023’ün Haziran ayına göre: yüzde 128,21

8-) Çarliston Biber: bir önceki aya göre: yüzde 53,85/2023’ün Haziran ayına göre: yüzde 126,70

9-) Dolmalık Biber: bir önceki aya göre: yüzde 47,35/2023’ün Haziran ayına göre: yüzde 103,48

10-) Kereviz: bir önceki aya göre: yüzde 41,64/2023’ün Haziran ayına göre: yüzde 168,26

11-) Salatalık: bir önceki aya göre: yüzde 39,27/2023’ün Haziran ayına göre: yüzde 60,91

12-) Diyetisyen Ücreti: bir önceki aya göre: yüzde 38,60/2023’ün Haziran ayına göre: yüzde 173,48

13-) Etüd ücreti: bir önceki aya göre: yüzde 38,30/2023’ün Haziran ayına göre: yüzde 185,10

14-) Kolakas: bir önceki aya göre: yüzde 34,63/2023’ün Haziran ayına göre: yüzde 65,30

15-) Huzurevi Hizmeti: bir önceki aya göre: yüzde 30,44/2023’ün Haziran ayına göre: yüzde 162,66

16-) Uçak Ücreti (Ankara’ya):bir önceki aya göre: yüzde 29,43/2023’ün Haziran ayına göre: yüzde 36,48

17-) Beslenme Bozukluğu İlaçları: bir önceki aya göre: yüzde 29,23/2023’ün Haziran ayına göre: yüzde 91,00

18-) Gollandro: bir önceki aya göre:yüzde 27,85/2023’ün Haziran ayına göre: yüzde 149,49

19-) Bullez: bir önceki aya göre: yüzde 26,35/2023’ün Haziran ayına göre: yüzde 65,33

20-) Özel Dersane: bir önceki aya göre: yüzde 25,12/2023’ün Haziran ayına göre: yüzde 76,84