  • BIST 100.971
  • Altın 258,238
  • Dolar 5,5858
  • Euro 6,1990
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

KKTC’deki Batı Nil virüsü vakası 8’e yükseldi

» »
KKTC’de bir kişinin ölümüne neden olan Batı Nil virüsünün yedi kişide daha görüldüğü açıklandı
KKTC’deki Batı Nil virüsü vakası 8’e yükseldi

Geçen hafta bir kişinin yaşamına mâl olan Batı Nil virüsü,  yedi kişide daha ortaya çıktı. 

 Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Batı Nil virüsü şüphesiyle kontrol altında tutulan hastalardan alınan ve Türkiye’ye tahlile gönderilen kan örneklerinden beşinde hastalığa rastlandığı duyuruldu. 

 

İLGİLİ HABER: Batı Nil Virüsü ve sivrisineklerden korunmak için 6 basit yöntem

 

Bunun dışında özel bir hastanede tedavi gören iki kişide de Batı Nil Virüsü tespit edildi. 

Böylece,  bir kişinin de ölümüyle sonuçlanan Batı Nil virüsü vakası böylece sekize yükseldi. 

Üç kişi yoğun bakımda

KKTC Sağlık Bakanlığı, devlet hastanesinde tedavi gören hastalardan üçünün yoğun bakımda bulunduğunu, diğerlerinin tedavisinin ise servislerde devam ettiğini açıkladı. 

Batı Nil Virüsü vakaları  Gazimağusa ve yakınlarında yoğunlaşıyor. 

Basına konuşan Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, sivrisineklerle mücadele konusunda olağanüstü tedbirler aldıklarını ve yoğun bir çalışma başlattıklarını söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere’deki 'Müslüman Konseyi' çağrı yaptı, aşılama sayısı düştü!31 Temmuz 2019 Çarşamba 19:30
  • Korkutan tablo!31 Temmuz 2019 Çarşamba 19:00
  • Gençlik kampları ilaçlanıyor31 Temmuz 2019 Çarşamba 16:28
  • "Batı Nil Virüsü" alarmı... Pilli: Batı Nil Virüsü üzerinde aktif bir çalışma başlattık31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:35
  • Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde ikinci kez “ağrı pili” operasyonu yapıldı31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:51
  • Dişli doğan bebeğin dişleri çekildi31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:30
  • Mağusa Belediyesi “Batı Nil Virüsü”ne karşı çalışmalarını yoğunlaştırdığını açıkladı31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:34
  • Çocuklarda kızamık hastalığına dikkat30 Temmuz 2019 Salı 21:00
  • Batı Nil Virüsünün belirtilerini anlamak çok zor30 Temmuz 2019 Salı 20:00
  • Kanserle savaşta dev adım!30 Temmuz 2019 Salı 19:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti