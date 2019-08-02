KKTC’deki Batı Nil virüsü vakası 8’e yükseldi

KKTC’de bir kişinin ölümüne neden olan Batı Nil virüsünün yedi kişide daha görüldüğü açıklandı

Geçen hafta bir kişinin yaşamına mâl olan Batı Nil virüsü, yedi kişide daha ortaya çıktı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Batı Nil virüsü şüphesiyle kontrol altında tutulan hastalardan alınan ve Türkiye’ye tahlile gönderilen kan örneklerinden beşinde hastalığa rastlandığı duyuruldu.

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Bunun dışında özel bir hastanede tedavi gören iki kişide de Batı Nil Virüsü tespit edildi.

Böylece, bir kişinin de ölümüyle sonuçlanan Batı Nil virüsü vakası böylece sekize yükseldi.

Üç kişi yoğun bakımda

KKTC Sağlık Bakanlığı, devlet hastanesinde tedavi gören hastalardan üçünün yoğun bakımda bulunduğunu, diğerlerinin tedavisinin ise servislerde devam ettiğini açıkladı.

Batı Nil Virüsü vakaları Gazimağusa ve yakınlarında yoğunlaşıyor.

Basına konuşan Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, sivrisineklerle mücadele konusunda olağanüstü tedbirler aldıklarını ve yoğun bir çalışma başlattıklarını söyledi.