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KKTC’deki binaların durumu ve alınması gereken tedbirler Cumhurbaşkanlığı’nda görüşüldü

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, ülkenin deprem başta olmak üzere her türlü doğal afete karşı hazır olmasına yönelik teknik uzman, bürokrat ve akademisyenlerle başlattığı toplantılar devam ediyor.
KKTC’deki binaların durumu ve alınması gereken tedbirler Cumhurbaşkanlığı’nda görüşüldü

Cumhurbaşkanlığı’nda bugün gerçekleştirilen toplantıda, KKTC’de bulunan binaların mevcut durum değerlendirmesi ve alınması gereken tedbirler görüşüldü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, devletin tüm kurumlarıyla, bilimin ışığında teknolojiyi ve dünyayı daha da yakından takip ederek, her olasılığa hazır, her koşulda aktif, hızlı ve sistemli sahip olduğu çalışma mekanizmasını daha da ileri noktalara taşımasının gerekliliğini vurguladı. Tatar, alanında uzman kişilerin görüşleri doğrultusunda, olası afetlerin riskini asgariye indirecek adımların atılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen toplantıların önemine dikkat çekti.

“ORTAK AKIL VE BİLİM IŞIĞINDA ÜRETİLECEK KARARLAR ÖNEMLİ”

“Cumhurbaşkanlığı’nda uzmanlarla gerçekleştirdiğimiz toplantılar, afet risklerinin azaltılması, toplumun afet ve acil durumlarla ilgili farkındalığının artırılarak doğru davranış biçimlerinin geliştirilmesine yöneliktir” diye konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, halkın can ve mal güvenliğiyle ilgili atılacak her türlü siyasi adımın destekçisi olacağını vurgulayarak, hükümetin ve sivil toplum örgütlerinin ortak akıl çerçevesinde bir araya gelerek bilim ışığında üretilecek tedbiri kararların önemli olduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı Tatar, hükümetin de bu konuda büyük bir kararlılıkla hareket ettiğini ifade etti.

“TÜM BİNALARA GEREKLİ TEST YAPILMALI”

KKTC sınırları içinde bulunan istisnasız tüm binalara ve binaların bulundukları zeminlere gerekli testler yapılıp, güvenli olmayan binaların en kısa sürede tespit edilerek kısa vadeli tedbirlere öncelik verilmesi gerektiği ifade edilen toplantıda, konunun uzmanı teknik kişiler, oda başkan ve yöneticileri ve akademisyenlerle yürütülen toplantıların çok daha geniş katılımlarla sürdürülerek bir yol haritası belirlenmesinin önemine dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın başkanlığındaki toplantıda Cumhurbaşkanlığı Daire Müdürü Doç. Dr. Serkan İlseven, Cumhurbaşkanlığı Deprem Komitesi Başkanı ve Yerbilim Uzmanı Prof. Dr. Cavit Atalar, Cumhurbaşkanı Danışmanı Mesut Genç, Cumhurbaşkanlığı Mimarı Özgün Olguner, Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu Sorumlusu Çağıl Günalp, Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Oğuz Vadilili, Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan ve Akademisyen Cemil Atakara yer aldı.

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