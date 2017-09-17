KKTC'deki camilere 'körfez ülkeleri' finans desteğinde bulunuyor iddiası!

Fileleftheros gazetesi “İslam Devleti Kuruyorlar” başlığıyla manşetten verdiği haberinde KKTC’deki cami sayısındaki artışa Türkiye’nin ötesinde Körfez bölgesinden ülkelerin de finansman yardımında bulunduğunu savundu.

Fileleftheros gazetesi “İslam Devleti Kuruyorlar” başlığıyla manşetten verdiği haberinde, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın, KKTC’nin "tam olarak Türkleştirilmesi” ve “AKP’nin empoze ettiği rejim modelinde dini bir rejimin hayata geçirilmesi” amacıyla yapılan icraatlara ilişkin iddialarına yer verdiği bir belge hazırladığını savundu.

Rum Yönetimi’nin, Rum diplomatik heyetler yoluyla yabancı hükümetler, BM ve diğer uluslararası örgütlere yollayacağı bu belgeyle KKTC’deki faaliyetler hakkında bilgi vereceği iddia edildi.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın temel niyetinin, “din yoluyla işgal bölgelerinde egemenliklerini empoze etmeyi hedefleyen İslamcılara karşı Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kıbrıslı Türk vatandaşlarını korumak” olduğunu ileri sürdü.

Son yıllarda camiler ve dini okullar yapıldığına işaret ederek, KKTC’nin "İslamlaştırılmasına” yönelik çabasının açık olduğunu savunan gazete, Rum Yönetimi’nin bu yöndeki verilerine de yer verdi.

Kıbrıs Türk toplumu içerisinde her türlü laik eğitim unsurun alaşağı edilmesi yönünde faaliyetler olduğunu iddia eden gazete, Din İşleri Dairesi Başkanı Talip Atalay’ın da bu çerçevede FETÖ soruşturması kapsamında Türkiye’de gözaltına alındığını savundu.

Gazete, gençlik ve spor konularıyla ilgili koordinasyon ofisinin de gençlere “Müslüman bilincini” aşılama hedefiyle çalıştığını iddia etti.

CAMİLERE KÖRFEZ DESTEĞİ

KKTC’deki cami sayısındaki artışa da işaret eden gazete, Türkiye’nin ötesinde Körfez bölgesinden ülkelerin de (Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Irak, Kuveyt vs.) finansman yardımında bulunduğunu savundu.

Son 17 yıldır KKTC’de 46 yeni cami, 1974’ten bu yana 15 okul inşa edildiğini savunan gazete, bugün KKTC’de 162 okul ve 212 cami olduğu değerlendirmesinde bulundu.

“İşgal bölgelerinin entegrasyonuna” ilişkin hareketlerden örnekler veren gazete, Türkiye’den su ve elektrik getirilmesiyle saat uygulamasına değindi.