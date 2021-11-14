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KKTC’deki Eski Kıbrıs Rum Taşınmaz Mallarına İlişkin Araştırma

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KKTC’deki Eski Kıbrıs Rum Taşınmaz Mallarına İlişkin Araştırma
KKTC’deki Eski Kıbrıs Rum Taşınmaz Mallarına İlişkin Araştırma

 “Kathimerini” gazetesi, Güney Kıbrıs makamları tarafından 2019 yılında, Rum Tapu Dairesi ve diğer ilgili birimlerin verilerine dayandırılarak, Kıbrıslı Rumların KKTC’deki eski taşınmazlarına ilişkin yapılan bir araştırmaya geniş yer verdi.


Gazete “Kıbrıs Rum Taşınmazlarına İlişkin Çalışma Atıl Durumda” başlığı altında yayımladığı haberinde, 1974 öncesinde KKTC’de taşınmaz mala sahip Kıbrıslı Rum özel ve tüzel kişilerin uğradıkları zararın nasıl karşılanabileceğine ilişkin 2019 yılında bir çalışma yapıldığını ancak söz konusu çalışmanın yapıldığı günden itibaren atıl durumda kaldığını yazdı.


Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvuruların engellenmesi ve mağdur Kıbrıslı Rumların desteklenmesi amacıyla hazırlanan planın üç farklı şekilde hazırlandığını ve her bir plan için ayrı bütçelerin öngörüldüğünü yazan gazete, ekonomik gelişmeler sebebiyle çalışmanın ileri götürülmediği ihtimali üzerinde durdu.


Habere göre söz konusu çalışmada, şu anda KKTC toprakları olan bölgede 1974 öncesinde “Kıbrıs Cumhuriyeti” devletinin 22 bin 923, Rum Ortodoks Kilisesini 5 bin 23, özel kişilere ait toplamda 177 bin 769 taşınmaz mal bulunmaktaydı.


2 milyar 633 milyon 860 bin 291 metrekarelik alanın şu anda “işgal altında olduğu” belirtilen araştırmada, bu taşınmazların 1974’deki fiyatlar temelindeki değerinin ise 3 milyar 89 milyon 300 bin 46 Euro olduğu ifade edildi.


Haberde, söz konusu çalışmanın, KKTC’de eski taşınmazı bulunan özel ve tüzel kişilere yönelik, o dönemde sahip oldukları taşınmazın değerine oranlara bin, yüz ve on Euro gibi katkılar verilmesini öngördüğünü aktarıldı.

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