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KKTC’deki eski Rum malı alış-satışlarına “cezaları iki katına çıkaran” değişiklik önerildi

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DİSİ Milletvekili Rita Superman KKTC’deki eski Rum malı alış-verişini “frenlemek” için öngörülen cezaların iki katına çıkarılması amacıyla ilgili yasada değişiklik önerisi sundu.
KKTC’deki eski Rum malı alış-satışlarına “cezaları iki katına çıkaran” değişiklik önerildi

DİSİ Milletvekili Rita Superman KKTC’deki eski Rum malı alış-verişini “frenlemek” için öngörülen cezaların iki katına çıkarılması amacıyla ilgili yasada değişiklik önerisi sundu.

Politis’in haberine göre Superman’in halen yargı süreci devam eden Simon Mişel Aykut, Ewa Isabella Kunzel Ilona Lesko ve Melinda Ladanyi’yi de kapsayacak şekilde “caydırıcı” cezalar ihdas edilmesi talebiyle sunduğu öneride, mevcut Ceza Yasası’nın 281’inci maddesinde değişiklik isteniyor.

Superman 281’inci maddedeki “kabahat ve iki yıl hapis veya 5 bin lirayı aşmayan para cezası” ifadelerinin “suç ve 5 yıl hapis veya 10 bin euroyu aşmayacak para cezası” olarak değiştirilmesini talep ediyor.

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