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KKTC'deki eski Rum mallarına ilişkin tutuklanan iki kadına 63 suçlama!

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KKTC’deki eski Rum taşınmaz mallarını suiistimal ettikleri iddiasıyla Güney Kıbrıs’ta tutuklanan ve Perşembe günü mahkemeye çıkarılan iki Macar uyruklu kadının tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
KKTC'deki eski Rum mallarına ilişkin tutuklanan iki kadına 63 suçlama!

Politis ve diğer gazeteler, İlona Lesko ve Melinda Ladayi isimli Macar kadınların 12 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilen duruşmada serbest bırakılma talebinde bulunduklarını ancak dün kararını açıklayan Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’nin, kadınların bir sonraki durulma tarihi olan 24 Şubat 2025’e kadar tutuklu kalmalarına karar verdiğini yazdılar.

Gazete, her iki kadının da kendilerine yöneltilen 63 suçlamanın hiçbirini kabul etmediklerini de aktardı.

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