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KKTC’deki eski Rum mallarının arşiv çalışması tamamlandı

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KKTC’de bulunan eski Rum mallarının 2014’te başlayan arşivleme çalışmasının tamamlanarak Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e sunulduğu, bu arşivin hak sahiplerine, bir çeşit kullanım kaybı tazminatı ödenmesi için kullanılacağı haber verildi.
KKTC’deki eski Rum mallarının arşiv çalışması tamamlandı

Fileleftheros haberinde, sıklıkla söylenegelen “yüzlerce dönüm arazi kaybettik” veya “bütün köy  bizimdi, şimdi asılacak bir zeytin ağacımız yok” iddialarının, mal sahipleri arşivinin tamamlanmasından sonra artık gerçekte görülebileceğini yazdı.

Habere göre “arşiv, Tapu, Zararın Eşit Bölüşülmesi Kurumu, Kıbrıs Türk Malları İdaresi gibi Rum devlet birimlerinin tuttuğu verilerin elektronik kayıt altına alınmasıyla oluşturuldu. Arşive devlet memurlarının erişimi kimlik numarasıyla yapılabiliyor. Arşivlenen bütün veriler şifreli ve sadece yetkili memurların erişim izni var”. 

Başvuranın kimlik numarası ile giriş yapılıyor ve başvuru sahibinin bugüne kadar aldığı yardım miktarları ve yılları, KKTC’deki malla ve malın devir işlemleriyle ilgili bilgiler,  başvuru sahibinin “göçmen” olup olmadığı, KKTC’de malı olmamasına rağmen  yardım alan kişiler görülebiliyor.

Gazete Rum Tapu Dairesi verilerinde, “konu çok hassas addedildiğinden” KKTC’deki eski Rum mallarının bugünkü gerçek değerinin belirlenmediğini; 1975’te eldeki verilere dayanılarak yüz ölçümü ve gördüğü inkişafa dair yaklaşık bir değerlendirme yapıldığını haberine ekledi. 

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