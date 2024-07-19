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KKTC’deki eski Rum taşınmazlarıyla ilgili tutuklanan kişilerin davalarında gelişmeler...

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KKTC’deki eski Rum taşınmazlarıyla ilgili Güney Kıbrıs’ta tutuklanan AFİK Group CEO’su Simon Mistriel Aykut ile Esentepe’de inşa edilen konutların Almanya’da satışı için aracılık yapmak suçlamasıyla tutuklanan Ewa Isabella Künzel aleyhindeki davalar konus
KKTC’deki eski Rum taşınmazlarıyla ilgili tutuklanan kişilerin davalarında gelişmeler...

Fileleftheros gazetesi “Alman Şahsa Gaspla İlgili Olarak Bugün İddianame” başlıklı haberinde, KKTC’deki eski Rum taşınmazlarının “gasp edilmesiyle” ilgili iki davada bu hafta gelişmeler yaşandığını yazdı.

Gazete “elde ettiği bilgilere” göre Girne’ye bağlı Esentepe’de eski Kıbrıs Rum toprakları üzerine “yasadışı” inşa edilen turistik tesislerin ülkesinde komisyoncu sıfatıyla reklamını yapan 49 yaşındaki Ewa Isabella Künzel aleyhindeki ikinci gözaltı süresinin bugün dolduğunu ve polisin bugün Künzel aleyhinde dava dosyalanmasını beklendiğini haber verdi.

Dün öğleden sonraya kadar geçerli olgulara göre, Rum Polisi Genel Müdürlüğü'nün daha sonra Ağır Cezaya sevk edilmesi için bugün Alman şahıs aleyhinde dava dosyalamasını beklendiğini yineleyen gazete, Alman şahsa tebliğ edilecek iddianameye göre hangi suçlamanın atfedildiğinin de netleşeceğini belirtti.

Kesin olan tek şeyin Ewa Isabella Künzel’in ifadesinde de kabul ettiği üzere, Kıbrıslı Rumların rızası olmadan gerçekleştirilen bir konut projesi çerçevesinde 6 konutun satışının reklamını yapması olduğunu belirten gazete, tutuklanması için açılan iki davada Künzel’in Kıbrıs Rum taşınmazlarının yasadışı satışına katılıp katılmadığının ise netleşmediğini belirtti.

Gazete Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesinde bugün gerçekleştirilecek sürecin uzun sürmesinin beklendiğini, çünkü ortadaki olgular ve Künzel aleyhinde dava dosyalanması durumunda, davanın avukatı Sotiris Argiru’nun, Künzel’in şartlı tahliye olması için mücadele edeceğini ekledi.

-Aykut’un itirazı kabul edilmedi

Öte yandan gazete Güney Kıbrıs’ta tutuklanan AFİK Group CEO’su Simon Mistriel Aykut’un, 9 Eylül tarihinde görüşülmeye başlayacak davaya kadar tutuklu kalmasına yaptığı itiraz konusunda da geçen salı günü gelişmeler yaşandığını kaydetti.

Haberde Aykut’un adaletten kaçma riskinin aşikâr olduğuna hükmeden Rum tarafındaki Temyiz Mahkemesi'nin, Aykut’un şartlı tahliye talebini reddettiği belirtildi.

Aykut’un avukatı Maria Neofitu’nun iki itiraz gerekçesi öne sürdüğünü kaydeden gazete, Neofitu’nun hukuki tezlerine göre, mahkemenin hatalı mahkûmiyet ihtimalinin olduğuna karar verdiğini iletti.

Gazeteye göre Neofitu mahkemenin, önündeki verileri ve Aykut’un duruşmada hazır bulunması için önerilen alternatif şartları gerektiği gibi değerlendirmediğini de öne sürdü.

İlk itiraz gerekçesi olarak, soruşturma materyallerine göre 73 yaşındaki Aykut’un isnat edilen suçlarla herhangi bir ilgisi bulunmadığını savunan Neofitu, Aykut’un Afik Group ile Dumica Constractions Ltd’yi kurduğunu, ancak hisselerini aranan oğullarından birine devrettiğini savundu.

Gazete avukatın diğer bir itiraz sebebi olarak, Aykut’un serbest kalmasını önerdiği koşulların ağır ceza mahkemesinde bulunmasını sağlayacak ve yargılanma ihtimalini ortadan kaldıracak nitelikte olduğunu ortaya koyduğunu da iletti.

Neofitu’nun, Aykut’un davası görülene kadar Larnaka’daki Yahudi sinagogunda kalacağı konusunda Kıbrıs'ın baş hahamının yazılı taahhüdüne atıfta bulunduğunu kaydeden gazete, her iki itiraz gerekçesinin de reddedildiğini vurguladı.

Gazeteye göre Temyiz mahkemesi ilk itirazla ilgili kararında “mahkemede ifade edilenlere göre, Afik Group’un facebook’taki sayfasında davacının Afik Group’un sahibi olarak belirtildiğini aynı zamanda Aykut’un 7 Haziran 2024 tarihinde tutuklandığı zaman tasarrufunda Dumica Constractions ltd’ye ait kendi adına iki kredi kartı bulunduğunu” belirtti.

Gazete dolayısıyla mahkemenin, ilk itiraz gerekçesinin dayanağı olmadığı sonucuna vardığını belirtti.

İkinci itiraz sebebiyle ilgili mahkemenin Aykut’un Rum Yönetimiyle herhangi bir bağı olmadığı tezini ifade ettiğini kaydeden gazete, mahkemenin kararında Aykut’un Rum Yönetimiyle bağlarının bulunmadığı tespitinin tamamen makul olduğu sonucuna vardığını ekledi.

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