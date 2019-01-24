KKTC'deki grip hastalarının %80'i domuz gribi (Video Haber)

Son zamanlarda artan grip enfeksiyonu dolayısıyla Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Hakkı Serhat Tulay ve Doktor Ahmet Körceğez açıklamalarda bulundu.

Doktor Ahmet Körceğez açıklamada, “Genel olarak kulak burun,göğüs şikayetleri gün geçtikçe artış göstermektedir. Grip ve benzeri septomlarda başvuran hasta sayısı yaklaşık olarak 100 ve üzerini geçmektedir. Gribin mevsimsel olayından bahsedebiliriz ama son haftalarda bunun artış gösterdiği yüzde 80’i domuz gribi vakasıdır.

Çünkü yapılan bazı testler bunu doğrulamaktadır.Her hastaya test uygulanmamaktadır çünkü bunu Dünya Sağlık Örgütü önermemektedir.

Genel olarak hastalar gripten korkmamalıdır.Bizim çağrımız hastalara şu şekildedir; özellikle gribe yakalandıktan sonra dinlenmelidirler, ıstırahat etmelidirler, bunun aksine uygulamadıkları şekilde grip artış gösterir.

Kalp hastası ,bronşit ve sigara kullanan bir hasta ise ve buna benzer rahatsızlıkları varsa bu süreci zor atlatır.Bilinçsiz şekilde herhangi bir ilaç kullanmışsa gribi atlatması zorlaşır.Grip denilen vakanın virüs enfeksiyonu olduğunu söyleyebiliriz.

Grip aşısı piyasaya geç çıktı kişiler yeterince aşı olmadılar. Bu sebepten dolayı gripte büyük artış görüldü.Hastaneye gelen tüm hastalar grip değildir kimisi nezle vs.gibi enfeksiyonlardır.Kişiler hastalık sürecinde ve diğer bireylerin sağlığı için birbirleriyle tokalaşmamalıdırlar,öpüşmesinler, bir metre mesafe uzaklıkta olmalı ve yaklaşmamalıdırlar,ellerini sürekli yıkamalıdırlar,kapalı bir ortamda havalandırma her yarım saatte bir yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Hakkı Serhat Tulay açıklamada, “Hastaların sağlığı için acil servis ortamı elemanları iki katına çıkarıldı. Ayrı olarak ise acil müdahale için grip odası açıldı bu odada hastalık sürecini kolayca atlatılması için ellimizden geleni yapıyoruz” dedi. MHA

İlk çıktığı 2009’dan beri her sezon hastalık yapmaya devam eden H1N1 virüsü, vatandaşlar tarafından 'Domuz Gribi' olarak biliniyor. Özellikle sonbahar ve kış mevsimlerinde çok sık görülen bu hastalığın normal gripten bir farkı olmadığı, uzmanlar tarafından dile getiriliyor. Peki, domuz gribi nedir? Domuz gribi nasıl bulaşır?

Domuz gribi, A (H1N1) tipi virüsten kaynaklanan, insanlarda hastalığa yol açan viral bir hastalıktır. Hastalık ilk kez Meksika ve ABD’de görülmüş ve daha sonra birçok ülkeye yayılmıştır.

DOMUZ GRİBİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Domuz gribinin belirtileri, insanlarda görülen herkes tarafından bilinen “grip” belirtilerine benzerdir, domuz gribine özel bir belirti yoktur. Bunlar:

- Zor nefes almak ve nefes darlığı

- Bilinç bulanıklığı

- Sık ve uzun süreli kusma

- Baş ağrısı

- Boğaz ağrısı

- Burun akıntısı

- Öksürük

- Vücut ağrıları

- Ateş

- Üşüme ve yorgunluk

DOMUZ GRİBİ NASIL BULAŞIR?

Domuz gribinin de yine mevsimsel griple aynı şekilde yayıldığı düşünülmektedir. Grip virüsleri insandan insana öksürük ve hapşırma yoluyla bulaşmaktadır. Grip virüsü bulaşan bir yere dokunulduktan sonra, eller ağız ya da buruna götürüldüğünde de hastalık bulaşabilir.

NASIL KORUNULUR?

Domuz gribinden korunmak için aşı yaptırılmalıdır. Özellikle risk grubu olarak belirlenen en önemli önlem ellerin yıkanmasıdır. Genel sağlık önlemlerine dikkat etmek gerekir, uykusuz kalınmamalı, fiziksel aktivite sağlanmalı, günlük stres kontrol edilmeli, bol sıvı ve besleyici gıdalar alınmalıdır. Hasta kişilerle yakın temastan kaçınmalıdır. Cansız yüzeylerin çamaşır suyuyla silinmesi yeterlidir.

Aşağıdaki önlemleri alarak sadece gripten değil; grip gibi solunum yoluyla bulaşan tüm hastalıklardan kendinizi koruyabilirsiniz:

Öksürme ve hapşırma sırasında ağzınızı ve burnunuzu bir mendil ile kapatınız. Mendilinizi kullandıktan sonra çöp sepetine atınız.

Öksürdükten ve hapşırdıktan sonra ellerinizi bol sabun ve suyla yıkayınız. Alkol içeren el yıkama antiseptikleri de etkilidir.

Kirli ellerinizle gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza dokunmayınız.

Domuz gribine yakalanırsanız, belirtilerin başlamasından 7 gün sonrasına ya da belirtilerinizin tamamen geçmesinden bir gün sonrasına kadar evde istirahat ediniz.

Hastalığın bulaşmaması için çevrenizdeki kişilerden uzak durunuz.

Bulunduğunuz mekanı sık sık havalandırınız.