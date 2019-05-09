KKTC’deki hükümet krizi bugünkü Rum gazetelerine de yansıdı

Alithia gazetesi ise “İşgal Bölgelerinde Kriz… Denktaş İstifa Etti, Özersay Ayrıldı” başlığıyla aktardığı haberinde, Özersay’ın Halkın Partisi (HP) Parti Meclisi’nin toplantısında, 55 lehte 4 aleyhte oy ile ayrılık kararı alınmasının akabinde, koalisyondan ayrıldığını açıkladığını kaydetti.
Haber, Politis gazetesinde “Özersay Gidiyor, İşgal Bölgelerindeki Hükümet Düşüyor”, Haravgi gazetesinde de “Denktaş, Özersay ve Erhürman’ın İstifalarının Ardından İşgal bölgelerinde Hükümet Düşüyor” başlıklarıyla aktarıldı.
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