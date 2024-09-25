KKTC'deki "İhtilaflı Mallar" Konusu Yeniden Gündemde

"Zararın Eşit Paylaşılması Kurumu"nun KKTC'deki eski Rum mallarına yönelik kredi veya ödenek limitini artırma kararı, "ihtilaflı mallar" konusunu yeniden gündeme getirdi. Kişilerin, bu kurumdan kredi veya ödenek alabilmeleri için KKTC’de malı olduğunu ispat etmeleri gerekiyor. Ancak, ibraz edilen malın ihtilaflı olduğu belirlenirse, kişi hak sahibi olamıyor.

Rum Tapu Dairesi Müdürü Neoklis Neokleus, KKTC’deki eski Rum mallarının yüzde 2’sinin ihtilaflı olduğunu belirtirken, Girne ve Mağusa’da bu oran yüzde 4’e çıkıyor. Neokleus’a göre, KKTC’de yaklaşık 6 bin ihtilaflı mal bulunuyor. Ancak, daha önceki bir komite toplantısında bu rakam, Girne’de 3 bin 138 ve Mağusa’da 5 bin 275 olmak üzere toplamda 8 bin 413 olarak ifade edilmişti.

Toplantıda ayrıca, Girne ve Mağusa’da mülkiyet beyanında bulunulmayan 91 bin 200 malın bulunduğu ve bunların bir kısmının Kıbrıslı Türklere ait olabileceği belirtildi. Bu malların gerçek sahiplerinin, ancak KKTC’deki tapu sicillerinin Rum Tapu Dairesi’nin tasarrufuna geçmesiyle netleştirilebileceği ifade edildi.