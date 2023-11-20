KKTC'deki kumar, kara para ve uyuşturucu kaçakçılığı Türkiye medyasında gündemde...
KKTC nasıl ve neden bir suç cenneti?!? https://t.co/Z8XAts7h3m pic.twitter.com/AiiZV6fn06— cüneyt özdemir (@cuneytozdemir) November 17, 2023
Gazeteci Cüneyt Özdemir konuyu youtube kanalında gündeme getirdi.
KKTC'de neden Emniyetin irtibat ofisleri, istihbaratın yeterince elemanı yok. Türkiye'yi içine girdap gibi çeken bir kara deliğe oluşmuş olan suç imparatorluğunu uzaktan seyrediyoruz. KKTC'de neden tek bir operasyon yapamıyoruz?https://t.co/PoVSmBqjme pic.twitter.com/VmcYywUQOn— cüneyt özdemir (@cuneytozdemir) November 15, 2023
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